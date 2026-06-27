Чемпионат мира. Группа H. 3-й тур.

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Предупреждения: Абдулхамид, 4

Кабо-Верде: Возинья – Паулу, Боржеш, Лопеш, В. Пина – К. Пина – В. Семеду, Монтейру, Д. Дуарте, Мендеш – Ливраменто.

Запасные: Роза, душ Сантуш, Стопира, Л. Кошта, Морейра, Пиреш, Ж. Кабрал, Родригеш, Л. Дуарте, Я. Семеду, Да Кошта, Варела, Д. Беншимол.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс – Бушаль, Ат-Тамбакти, Аль-Амри, Абдулхамид – С. Ад-Давсари, Аль-Хайбари, Н. Ад-Давсари, Мандаш – Аль-Бурайкан, Канно.

Запасные: Аль-Акиди, Аль-Кассар, Маджраши, Ладжами, Кадеш, Аль-Харби, Такри, Аш-Шамат, Аль-Джувайр, Аль-Джохани, Аль-Хеджи, Яхья, Аш-Шехри, Аль-Ганнам, Аль-Хамдан.

Арбитр: Франсуа Летексье (Беде, Франция)

Стадион: «NRG-Стэдиум» (Хьюстон, США).

В субботу, 27-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Кабо-Верде и Саудовская Аравия. Матч пройдет в Хьюстоне, на поле стадиона «NRG-Стэдиум», начало в 03:00.

Ничего в группе H еще не решено. Кроме невозможности для Саудовской Аравии занять первое место. Все остальные опции – открыты, но «зеленых» при этом ничья не устроит, тогда как Кабо-Верде уже отобрала очки у Испании (0:0) и Уругвая (2:2), поэтому чего команде Педру Бриту на этих достижениях останавливаться?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кабо-Верде – Саудовская Аравия, за которой можно следить в украинской версии сайта.