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Чемпионат мира
26 июня 2026, 15:37 |
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Уругвай – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

26 июня 2026, 15:37 |
159
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Уругвай – Испания. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В субботу, 27 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Уругвая и Испании. Игра пройдет в Сапопане (Мексика) на поле стадиона «Акрон», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные Уругвая и Испании встретятся в решающем матче группы H, где разыграют путевку в плей-офф. Испанцы пока опережают соперника на два очка. Уругвайцы стартовали на турнире двумя ничьими – с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). Победа может принести команде Марсело Биелси первое место в группе, но из-за неблагоприятных результатов параллельной игры она рискует даже не выйти в следующий раунд. Испания после ничьей с Кабо-Верде (0:0) уверенно разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и возглавила квартет, имея хорошие шансы финишировать первой. Команда Луиса де ла Фуэнте будет стремиться завоевать три очка, чтобы не зависеть от результата другого матча и без лишних рисков оформить выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уругвай – Испания в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Уругвай
27 июня 2026 -
03:00
Испания
Победа Испании 1.45 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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