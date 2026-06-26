В субботу, 27 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Уругвая и Испании. Игра пройдет в Сапопане (Мексика) на поле стадиона «Акрон», начало – в 22:00 по Киеву.

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Сборные Уругвая и Испании встретятся в решающем матче группы H, где разыграют путевку в плей-офф. Испанцы пока опережают соперника на два очка. Уругвайцы стартовали на турнире двумя ничьими – с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). Победа может принести команде Марсело Биелси первое место в группе, но из-за неблагоприятных результатов параллельной игры она рискует даже не выйти в следующий раунд. Испания после ничьей с Кабо-Верде (0:0) уверенно разгромила Саудовскую Аравию (4:0) и возглавила квартет, имея хорошие шансы финишировать первой. Команда Луиса де ла Фуэнте будет стремиться завоевать три очка, чтобы не зависеть от результата другого матча и без лишних рисков оформить выход в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уругвай – Испания в украинской версии сайта.