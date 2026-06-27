27 июня на Эстадио Акрон пройдет матч 3-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Уругвая и Испании.

Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Уругвай

Команда проводит нынешний цикл под руководством Бьелсы. Он справляется неплохо, хотя и довольно противоречиво. Да, был полуфинал Копа Америка - но при этом устроили драку с болельщиками соперников. А в квалификации, несмотря на постепенный уход ветеранов во главе с Луисом Суаресом, выдали достойный результат в виде 28 очков в восемнадцати поединках. Но в товарищеских матчах уже довольно давно не получалось выигрывать.

Разочаровывают латиноамериканцы и на самом чемпионате. А ведь у них был формально очень простой график! Сначала они играли против Саудовской Аравии. И, пропустив еще до перерыва, ограничились только ответным мячом Араухо. Сравнивал он же и с Кабо-Верде, а потом даже получалось выйти вперед - но в итоге дебютант сравнял на 2:2.

Испания

Сборная при де ла Фуэнте уверенно начинали - и это после долгого провального отрезка. Сначала была победа в Лиге Наций. А в позапрошлом году был просто бенефис на Евро, с максимально уверенным завоеванием трофея. Ну, а в 2025-м в квалификации сначала победили пять раз кряду, и только напоследок благодушно позволили туркам закончить ничьей в крайнем туре.

Правда, в 2026-м было несколько откровенных неудач: 0:0 в марте с Египтом, 1:1 в июне с Ираком. Это были товарищеские поединки, и напоследок в таком формате оформили 3:1 с Перу. Но, в любом случае, это был звоночек, и его не получилось услышать: с Кабо-Верде, что только дебютировал на таком уровне, тоже не получилось забить. Впрочем, потом, с саудитами, и с Ямалем в основе, получилось оправдать ожидания, забив четыре безответных мача.

Статистика личных встреч

Всего было семь очных поединков, и, ни разу не проиграв, испанцы выиграли четырежды, в том числе во всех трех последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во внезапное пробуждение латиноамериканцев. Победитель Евро, кажется, проснулся и снова победит (коэффициент - 1,6).