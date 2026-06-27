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Египет
27.06.2026 06:00 – FT 1 : 1
Иран
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 08:08 | Обновлено 27 июня 2026, 08:37
2855
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Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью

«Фараоны» вышли в плей-офф ЧМ-2026, благодаря отмененному голу в конце встречи

27 июня 2026, 08:08 | Обновлено 27 июня 2026, 08:37
2855
9 Comments
Украденное счастье. Египет и Иран сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine
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В заключительном поединке группы G на ЧМ-2026 встречались сборные Египта и Ирана. «Фараонам» было достаточно сыграть вничью, тогда как «принцам персии» важно было взять 3 очка, чтобы выйти из группы, не дожидаясь распределения команд, занявших третьи места.

Сравнивая составы команд, у сборной Египта произошло четыре замены: Фати, Ибрагима, Аттиа и Мармуша поменяли Рабия, Абдельмонем, Сабер и Трезеге. Иранцы же совершили две перестановки, выпустив Мохаммади и Горбани вместо Хаджсафи и Хардани.

Обе команды начали матч очень динамично, и уже в дебюте египтяне вышли вперед. Удар Салаха был заблокирован, но вратарь не стал забирать мяч, и Сабер в одно касание пробил в «мертвую зону» для Бейранванда. Иранская сборная сразу могла сравнять счет, заработав пенальти, но лидер команды Тареми не сумел переиграть Шобейра с одиннадцати метров.

Казалось, после этого момента иранцы вообще посыпятся, но к большому удивлению, Иран очень быстро сравняли счет. Мохаммади здорово освободился от опеки, однако его удар парировал голкипер, но Резаэян первый успел на добивании, и ударом в упор попал в дальний верхний угол. В течение тайма обе команды могли выходить вперед, но если у Египта Трезеге пробил слабо, то ударам Сабера, окрыленного после забитого мяча, не хватало точности. У гостей Резаэян мог делать дубль, но пробил «в молоко», а Халилзаде был близок наказать Шобеира за неудачный выход из ворот, но не смог воспользоваться подарком от соперника.

После перерыва обе команды обменялись моментами у чужих ворот, однако если Еззатоллахи не попал в створ ворот, то Бейранванд надежно сыграл в моменте с ударом Трезеге. Почти всю вторую половину встречи обе сборные проводили в постоянной борьбе, однако, когда дело доходило до ударов, игроки Ирана и Египта самоотверженно блокировали все потенциальные попытки создать опасность.

Под занавес встречи активизировались иранцы, ведь их турнирное положение играло против них, и Тареми мог исправиться за промах с «точки», но его удар пришелся в перекладину. Кульминация поединка состоялась уже в компенсированное время, когда «принцы персии» заработали стандарт, с которого пошел навес в штрафную, в ходе которого Шобейр хотел перехватить «круглого», но выпустил мяч из рук, и Халилзаде воспользовавшись отскоком, отправил мяч в ворота, на миг став «национальным героем» Ирана.

Однако очень досадным и болезненным моментом всей игры стал просмотр VAR, после которого арбитр отменил забитый мяч гостей из-за офсайда у Халилзаде. У команды Амира Галеноя был еще момент дожать своего соперника, но Еззатоллахи попал в каркас в моменте, где казалось, что иранцам уже ничего не сможет помешать.

В итоге Египет со второго места выходит в 1/16 финала мундиаля, где встретится с Австралией 3 июля, тогда как Иран будет пытаться попасть в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи места.

Чемпионат Мира. Группа G. 3-й тур.

Египет – Иран – 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаэян, 14

Предупреждения: Сабер, 20, Ибрагим, 42, Лашин, 90+2 – Канаани, 19, Немати, 43, Эззатоллахи, 79

На 11 минуте Тареми не реализовал пенальти (вратарь)

Египет: Шобеир – Фатух, Рабия, Абдельмонем (Ибрагим, 16), Хани – Лашин, Сабер (Аттиа, 46) – Ашур (Мармуш, 46), Салах (Зизо, 57), Зико (Абделькарим, 77) – Трезеге

Иран: Бейранванд – Мохаммади, Немати, Халилзаде, Канаани (Хардани, 46), Резаэян – Эззатоллахи, Горбани, Годдос (Моганлу, 67) – Мохеби (Джаханбахш, 90+1), Тареми

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион: «Люмен Филд» (Сиэтл, США)

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 9
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Ну так Єгипет і при поразці 1:2 з чотирма очками виходив в плей-оф при будь-якому розкладі.
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+2
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чучмеки зіграли- і тим і іншим
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+2
Ірану треба, щоб Конго не обіграло Узбекистан, тоді вони пройдуть ...при інших результатах навряд чи.
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+1
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