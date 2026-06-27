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Чемпионат мира
Египет
27.06.2026 06:00 – FT 1 : 1
Иран
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 09:10 |
927
0

Египет – Иран – 1:1. Отмененный мяч на 90+3-й мин. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы G чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 09:10 |
927
0
Египет – Иран – 1:1. Отмененный мяч на 90+3-й мин. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня сборные Египта и Ирана провели матч 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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На 90+3-й минуте Шоджа Халилзаде забил в ворота соперников, но мяч был отменен из-за офсайда в полстопы.

Египет набрал 5 очков и занял итоговое второе место в квартете G и вышел в 1/16 финала. Иран с тремя баллми и третьей строчкой еще может пройти в плей-офф – для этого нужно оказаться в топ-8 рейтинга третьих мест.

ЧМ-2026. Группа G

Третий тур. 27 июня

Египет – Иран – 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14

Нереализованный пенальти: Тареми, 11 (Иран)

Видеообзор матча

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Рамин Резаэян (Иран).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Махмуд Сабер (Египет), асcист Трезеге.
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сборная Египта по футболу сборная Ирана по футболу видео голов и обзор пенальти Мехди Тареми офсайд (вне игры) VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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