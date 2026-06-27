27 июня сборные Египта и Ирана провели матч 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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На 90+3-й минуте Шоджа Халилзаде забил в ворота соперников, но мяч был отменен из-за офсайда в полстопы.

Египет набрал 5 очков и занял итоговое второе место в квартете G и вышел в 1/16 финала. Иран с тремя баллми и третьей строчкой еще может пройти в плей-офф – для этого нужно оказаться в топ-8 рейтинга третьих мест.

ЧМ-2026. Группа G

Третий тур. 27 июня

Египет – Иран – 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14

Нереализованный пенальти: Тареми, 11 (Иран)

Видеообзор матча