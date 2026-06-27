27 июня сборные Египта и Ирана сыграли вничью со счетом 1:1 в матче последнего, 3-го тура группы G чемпионата мира 2026.

На 90+3-й минуте Шоджа Халилзаде поразил ворота соперников, но после проверки VAR гол был отменен из-за положения вне игры – полстопы Халилзаде попала в офсайд.

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Из-за этой ничьи Иран занял итоговое третье место и с тремя очками все еще сохраняет шансы на плей-офф. Однако есть риск, что иранцы не выйдут в 1/16 финала.

На ЧМ осталось провести третьи туры в трех группах – J, K и L. В каждом из квартет существует вероятность, что третья команда наберет 4 очка. Если это произойдет, то Иран не попадет в топ-8 рейтинга третих места и завершит выступления на мундиале.

Из группы G в 1/16 финала квалифицировались Бельгия и Египет, которые набрали по 5 баллов.

ФОТО. Офсайд в полстопы, который может оставить Иран без плей-офф ЧМ-2026

Видеообзор матча Египет – Иран (1:1)