Таблица ЧМ-2026. Бельгия выиграла группу G, Египет уже знает соперника
Сборная Ирана сохраняет шансы на плей-офф и ждет итогового рейтинга третьих мест
27 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе G.
В плей-офф из квартета G вышли сборные Бельгии и Египта.
Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1, а Египет расписал ничью с Ираном – 1:1.
- Итоговая таблица группы G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)
Бельгия обошла Египет благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.
Египет впервые в истории преодолел групповой этап ЧМ и в 1/16 финала сыграет с командой Австралии.
Сборная Ирана с трем очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, сохраняет шансы на плей-офф. Иранцы выйдут из группы, если попадут в топ-8 итогового рейтинга третьих мест.
Новая Зеландия с 1 набранным баллом заняла последнее, четвертое место, и завершила выступления на мундиале.
Чемпионат мира 2026. Группа G
Третий тур. 27 июня
- Египет – Иран – 1:1
Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14
- Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, Де Брюйне, 67, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4
Таблица группы G
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бельгия
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|27.06.26 Новая Зеландия 1:5 Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|5
|2
|Египет
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|27.06.26 Египет 1:1 Иран22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|5
|3
|Иран
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|27.06.26 Египет 1:1 Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|27.06.26 Новая Зеландия 1:5 Бельгия22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
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