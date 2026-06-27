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Чемпионат мира
27 июня 2026, 08:10 | Обновлено 27 июня 2026, 08:36
2861
0

Таблица ЧМ-2026. Бельгия выиграла группу G, Египет уже знает соперника

Сборная Ирана сохраняет шансы на плей-офф и ждет итогового рейтинга третьих мест

27 июня 2026, 08:10 | Обновлено 27 июня 2026, 08:36
2861
0
Таблица ЧМ-2026. Бельгия выиграла группу G, Египет уже знает соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
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27 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе G.

В плей-офф из квартета G вышли сборные Бельгии и Египта.

Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1, а Египет расписал ничью с Ираном – 1:1.

  • Итоговая таблица группы G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)

Бельгия обошла Египет благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.

Египет впервые в истории преодолел групповой этап ЧМ и в 1/16 финала сыграет с командой Австралии.

Сборная Ирана с трем очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, сохраняет шансы на плей-офф. Иранцы выйдут из группы, если попадут в топ-8 итогового рейтинга третьих мест.

Новая Зеландия с 1 набранным баллом заняла последнее, четвертое место, и завершила выступления на мундиале.

Чемпионат мира 2026. Группа G

Третий тур. 27 июня

  • Египет – Иран – 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14

  • Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, Де Брюйне, 67, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4

Таблица группы G

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бельгия 3 1 2 0 6 - 2 27.06.26 Новая Зеландия 1:5 Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 5
2 Египет 3 1 2 0 5 - 3 27.06.26 Египет 1:1 Иран22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 5
3 Иран 3 0 3 0 3 - 3 27.06.26 Египет 1:1 Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 3
4 Новая Зеландия 3 0 1 2 4 - 10 27.06.26 Новая Зеландия 1:5 Бельгия22.06.26 Новая Зеландия 1:3 Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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