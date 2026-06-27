Таблица ЧМ-2026. Бельгия выиграла группу G, Египет уже знает соперника

27 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи третьего тура в группе G.

В плей-офф из квартета G вышли сборные Бельгии и Египта.

Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию со счетом 5:1, а Египет расписал ничью с Ираном – 1:1.

Итоговая таблица группы G: Бельгия (5), Египет (5), Иран (3), Новая Зеландия (1)

Бельгия обошла Египет благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных.

Египет впервые в истории преодолел групповой этап ЧМ и в 1/16 финала сыграет с командой Австралии.

Сборная Ирана с трем очками и нулевой разницей забитых и пропущенных, сохраняет шансы на плей-офф. Иранцы выйдут из группы, если попадут в топ-8 итогового рейтинга третьих мест.

Новая Зеландия с 1 набранным баллом заняла последнее, четвертое место, и завершила выступления на мундиале.

Чемпионат мира 2026. Группа G

Третий тур. 27 июня

Египет – Иран – 1:1

Голы: Сабер, 5 – Резаеэн, 14

Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, Де Брюйне, 67, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4

Таблица группы G