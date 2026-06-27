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Новая Зеландия
27.06.2026 06:00 – FT 1 : 5
Бельгия
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 08:01 | Обновлено 27 июня 2026, 08:40
734
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Уверенная победа красных дьяволов. Бельгия разгромила Новую Зеландию

Сборная Бельгии заняла первое место в группе

27 июня 2026, 08:01 | Обновлено 27 июня 2026, 08:40
734
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Уверенная победа красных дьяволов. Бельгия разгромила Новую Зеландию
Getty Images/Global Images Ukraine
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В поединке группы G чемпионата мира встретились сборные Новой Зеландии и Бельгии. «Красные дьяволы» в предыдущих двух матчах не смогли победить и вопрос о выходе в плей-офф оставили на последнюю встречу группового этапа. Соперником бельгийцев стал аутсайдер квартета, который набрал одно очко, сыграв вничью с Ираном. «All Whites» для выхода в 1/16 финала нужна была исключительно победа, причем первая в истории выступления новозеландцев на чемпионатах мира.

После стартового свистка бельгийцы начали выполнять свой план на игру, активно пытаясь пройти защитные построения соперников. Мяч редко покидал половину поля Новой Зеландии, «All Whites» было очень непросто обороняться. После удара Троссарда мяч чудом не залетел в ворота номинальных хозяев. Этим чудом стал Биндон, который с линии выбил футбольный снаряд.

Новозеландцы продержались почти полчаса, а затем «красные дьявол» реализовали навес с углового. Отскок во вратарской позволил Троссарду расстрелять ворота. Таким образом, это стал первый результативный удар бельгийцев на чемпионате мира (в воротах Египта они отличились благодаря автоголу).

Getty Images/Global Images Ukraine

Добившись преимущества, «красные дьяволы» снизили обороты, но у Новой Зеландии не выходило наладить контригру. В начале второй половины встречи положение «All Whites» совсем усугубилось. Де Брюйне нашел в штрафной Троссарда, который оформил дубль в матче.

Только после этого новозеландцы смогли организовать угрозу воротам соперников, но Куртуа справился с ударом Джаста. Бельгийцы уверенно контролировали ход игры и создавали моменты. Голкипер Новой Зеландии Крокомб выручил свою команду после удара Теата, а Фернандес-Пардо немного не попал в ворота. Но после удара Де Брюйне ничто не помешало мячу залететь в угол.

К чести «All Whites» они пытались достойно завершить турнир, и отквитать один гол удалось Джасту. Но бельгийцы на кураже забили еще два гола. Сразу после выхода со скамейки запасных Лукаку замкнул навес Раскина, а Салемакерс точным ударом завершил контратаку перед финальным свистком.

Бельгия одержала разгромную победу и с первого места группы G выходит в плей-офф.

Чемпионат мира. Группа G. 3-й тур.

Новая Зеландия – Бельгия – 1:4

Голы: Джаст (84) – Троссард (28, 50), Де Брюйне (67), Лукаку (86)

Предупреждения: Стаменич (46), Джаст (56)

Новая Зеландия: Крокомб, Пэйн (Боксолл, 64), Сурман, Биндон, Какаче (Де Вриз, 79), Стаменич, Белл (Макковатт, 64), Томас (Олд, 46), Сингх (Рендалл, 46), Джаст, К.Вуд.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер (Раскин, 85), Ванакен, Тилеманс, Троссард (Салемакерс, 72), Де Брюйне (Онана, 72), Доку (Фернандес-Пардо, 56), Де Кетеларе (Лукаку, 85).

Арбитр: Абхам Мохадмех (Иордания)

Стадион "BC Place Vancouver" (Ванкувер, Канада)

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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ЭТО МАГИЯ
Бельгия сначала была в пути Колумбии/Португалии
потом в части Аргентины (нижняя часть сетки для всех выше перечисленных),
но оказалась в верхней части, там где Южная Корея (надеюсь, удержатся среди лучших занявшие 3-ьи места) зачеркнуто, США, Босния Герцоговина
красота для Красных Дьяволов, а там и Красная Фурия недалеко (классика чм и евро 80х годов)
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