Сборная Бельгии не оставила шансов команде Новой Зеландии в матче третьего тура чемпионата мира, который состоялся в субботу, 27 июня.

Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

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Одним из главных героев встречи стал опытный вингер Леандро Троссард, который дважды огорчил соперника до 50-й минуте. Во второй половине игры подопечные Руди Гарсии продолжили доминировать.

Кевин де Брюйне сделал счет 3:0, а удар новозеландца Джаста только раззадорил соперника, который ответил двумя забитыми мячами – Лукаку и Салекмакерса.

Бельгийцы набрали пять баллов (как и Иран), но благодаря лучшей разницы мячей заняли первое место в квартете H. Новая Зеландия с одним баллом покидает мундиаль.

Чемпионат мира, группа G

Третий тур, 27 июня

Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, де Брюйне, 67, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4

Видеообзор матча: (ожидается)

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