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Новая Зеландия
27.06.2026 06:00 – FT 1 : 5
Бельгия
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 08:22 |
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Новая Зеландия – Бельгия – 1:5. Как Троссард оформил дубль? Видео голов

Подопечные Руди Гарсии заняли первое место в группе, не оставив шансов сопернику в третьем туре

27 июня 2026, 08:22 |
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Новая Зеландия – Бельгия – 1:5. Как Троссард оформил дубль? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бельгии по футболу
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Сборная Бельгии не оставила шансов команде Новой Зеландии в матче третьего тура чемпионата мира, который состоялся в субботу, 27 июня.

Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучал в 06:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одним из главных героев встречи стал опытный вингер Леандро Троссард, который дважды огорчил соперника до 50-й минуте. Во второй половине игры подопечные Руди Гарсии продолжили доминировать.

Кевин де Брюйне сделал счет 3:0, а удар новозеландца Джаста только раззадорил соперника, который ответил двумя забитыми мячами – Лукаку и Салекмакерса.

Бельгийцы набрали пять баллов (как и Иран), но благодаря лучшей разницы мячей заняли первое место в квартете H. Новая Зеландия с одним баллом покидает мундиаль.

Чемпионат мира, группа G

Третий тур, 27 июня

Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, де Брюйне, 67, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4

Видеообзор матча: (ожидается)

ВИДЕО. Бельгия вышла вперед после удара Троссарда и навеса от де Брюйне

ВИДЕО. Троссард оформил дубль в матче Бельгии и Новой Зеландии на ЧМ-2026

ВИДЕО. 3:0! Кевин де Брюйне шокировал Новую Зеландию дальним ударом

ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Бельгия), асcист Ромелу Лукаку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия), асcист Николас Раскин.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Джаст (Новая Зеландия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия), асcист Леандро Троссар.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия), асcист Ханс Ванакен.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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