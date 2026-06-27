Новая Зеландия – Бельгия – 1:5. Как Троссард оформил дубль? Видео голов
Подопечные Руди Гарсии заняли первое место в группе, не оставив шансов сопернику в третьем туре
Сборная Бельгии не оставила шансов команде Новой Зеландии в матче третьего тура чемпионата мира, который состоялся в субботу, 27 июня.
Местом проведения игры стал стадион «BC Place» в Ванкувере, стартовый свисток главного арбитра Адхама Махадмеха прозвучал в 06:00 по киевскому времени.
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Одним из главных героев встречи стал опытный вингер Леандро Троссард, который дважды огорчил соперника до 50-й минуте. Во второй половине игры подопечные Руди Гарсии продолжили доминировать.
Кевин де Брюйне сделал счет 3:0, а удар новозеландца Джаста только раззадорил соперника, который ответил двумя забитыми мячами – Лукаку и Салекмакерса.
Бельгийцы набрали пять баллов (как и Иран), но благодаря лучшей разницы мячей заняли первое место в квартете H. Новая Зеландия с одним баллом покидает мундиаль.
Чемпионат мира, группа G
Третий тур, 27 июня
Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
Голы: Джаст, 84 – Троссард, 28, 50, де Брюйне, 67, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4
Видеообзор матча: (ожидается)
ВИДЕО. Бельгия вышла вперед после удара Троссарда и навеса от де Брюйне
ВИДЕО. Троссард оформил дубль в матче Бельгии и Новой Зеландии на ЧМ-2026
ВИДЕО. 3:0! Кевин де Брюйне шокировал Новую Зеландию дальним ударом
ВИДЕО. Новая Зеландия забила и пропустила дважды. Бельгия сделала счет 5:1
События матча
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