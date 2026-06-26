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Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:33 | Обновлено 26 июня 2026, 22:34
44
0

Новая Зеландия – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы G чемпионата мира

26 июня 2026, 22:33 | Обновлено 26 июня 2026, 22:34
44
0
Новая Зеландия – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В субботу, 27 июня, состоится поединок группы G чемпионата мира, в котором встретятся сборные Новой Зеландии и Бельгии. Матч пройдет в Ванкувере на стадионе «BC Place Vancouver», игра начнется в 06:00 по киевскому времени.

До старта турнира сборная Бельгии считалась фаворитом группы G, но после двух проведенных матчей «красные дьяволы» рискуют остаться без плей-офф. Бельгийцы дважды сыграли вничью, поделив очки с Египтом и Ираном. Сборная Новой Зеландии также сыграла вничью с «персидскими леопардами», а Египту проиграла. В предстоящем поединке не сыграет центрбек сборной Бельгии Нгой, который получил красную карточку во встрече с Ираном. Ни одну из команд не устроит ничья в Ванкувере, поэтому ожидаем бескомпромиссную борьбу в этой дуэли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Новая Зеландия – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Новая Зеландия
27 июня 2026 -
06:00
Бельгия
Тотал голов меньше 3.5 2.14 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Бельгии по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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