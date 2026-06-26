В субботу, 27 июня, состоится поединок группы G чемпионата мира, в котором встретятся сборные Новой Зеландии и Бельгии. Матч пройдет в Ванкувере на стадионе «BC Place Vancouver», игра начнется в 06:00 по киевскому времени.

До старта турнира сборная Бельгии считалась фаворитом группы G, но после двух проведенных матчей «красные дьяволы» рискуют остаться без плей-офф. Бельгийцы дважды сыграли вничью, поделив очки с Египтом и Ираном. Сборная Новой Зеландии также сыграла вничью с «персидскими леопардами», а Египту проиграла. В предстоящем поединке не сыграет центрбек сборной Бельгии Нгой, который получил красную карточку во встрече с Ираном. Ни одну из команд не устроит ничья в Ванкувере, поэтому ожидаем бескомпромиссную борьбу в этой дуэли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Новая Зеландия – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.