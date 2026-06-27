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Египет
27.06.2026 06:00 - : -
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 01:43 | Обновлено 27 июня 2026, 01:44
29
0

Египет – Иран. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

27 июня 2026, 01:43 | Обновлено 27 июня 2026, 01:44
29
0
Египет – Иран. Текстовая трансляция матча
Мохаммед Салах и Мехди Тареми
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В субботу, 27 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира-2026, в котором встретятся Египет и Иран. Матч пройдет в Сиэтле на поле стадиона «Люмен Филд», начало игры запланировано в 06:00.

Настал момент истины для иранской сборной: «принцы персии» еще ни разу в своей истории не выходили из группы, а сейчас у них появилась отличная возможность продолжить писать историю собственной сборной на этом мундиале. Но для того, чтобы все пошло так, как нужно, команде Амира Галеноя нужно обыгрывать Египет, который сейчас возглавляет квартет G, и с большой вероятностью уже гарантировал себе место в плей-офф.

«Фараоны» учитывая лучшие показатели среди других участников группы, могут даже проиграть этот поединок, но тогда Салах и компания получают более сложного соперника на ранней стадии плей-офф (при условии, если Бельгия победит Новую Зеландию), а потому египтянам точно не следует легкомысленно относиться к решающему противостоянию группового этапа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Египет – Иран, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Египет
27 июня 2026 -
06:00
Иран
Обе команды забьют (да) 2.05 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ЧМ-2026 по футболу сборная Египта по футболу сборная Ирана по футболу текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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