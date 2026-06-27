Львы уничтожили львов. Сенегал в большинстве уверенно разгромил Ирак

В третьем туре группы I встречались национальные сборные Сенегала и Ирака. Обе команды после двух туров потерпели поражения от Норвегии и Франции, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Поэтому судьба третьего места и шансов попасть в число лучших третьих команд решалась именно в этом матче. В случае ничьей обе сборные теряли любые шансы продолжить борьбу на турнире.

Очень быстро счёт в матче был открыт. После подачи углового Идрисса Гуйе выиграл борьбу за отскок и пробивал с линии штрафной площади, однако после рикошета мяч дезориентировал вратаря и ушёл на ещё один угловой. После второй подачи Сек выиграл верховую борьбу и точно пробил головой с отскоком от газона и от Диарра (на которого и записали гол), вывев Сенегал вперёд.

Вскоре положение для Ирака ещё больше усложнилось: Сулака руками остановил Мане, который выбегал один на один с вратарём. После просмотра VAR арбитр показал защитнику прямую красную карточку, и Ирак остался в меньшинстве, что значительно упростило задачу сенегальцам.

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После этого игра стала рваной из-за многочисленных пауз, включая hydration break и несколько выходов медиков к вратарю Ирака Басилю. Голкипер получил травму колена после сейва со штрафного удара и впоследствии был вынужден покинуть поле, а повреждение только усугублялось по ходу тайма.

В первом тайме моментов было немного. Сенегал делал ставку на стандарты, фланговые навесы и дальние удары, однако реальной остроты не хватало. Ближе всех к голу были Якобс и Мане, но их попытки не попали в створ ворот. Ирак пытался строить комбинации на подступах к штрафной площади, но завершать атаки опасными ударами не удавалось.

На второй тайм Ирак вышел уже с другим вратарём, так как Басиль не смог продолжить игру из-за травмы колена, полученной ранее. Повреждение оказалось слишком серьёзным.

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После перерыва сложилось впечатление, что Сенегал, имея численное преимущество, попытается быстро довести дело до разгрома, однако команда сначала действовала без спешки, понимая важность разницы мячей в борьбе за рейтинг третьих мест.

Тем не менее постепенно давление дало результат. Сначала Исмаила Сарр замкнул прострел Камара с левого фланга из пределов вратарской площади, удвоив преимущество Сенегала. Это стало началом полного развала игры Ирака.

Вскоре Папе Гуйе, вышедший на замену, оформил дубль. Сначала он эффектно пробил из правого угла штрафной площади в дальнюю девятку, а затем с нескольких метров завершил атаку ударом с лёта, не давая мячу опуститься на газон.

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого Ирак практически перестал сопротивляться, и на поле осталась лишь одна команда. Сенегал куражился и создавал момент за моментом, однако реализовал ещё только один из многочисленных шансов. Ндиайе, получив мяч в районе центрального круга, без сопротивления прошёл вперёд и мощно пробил в правую девятку.

В итоге Сенегал одержал разгромную победу, занял третье место в группе и сохранил шансы на выход в плей-офф как одна из лучших третьих команд. Дальнейшая судьба будет зависеть от результатов других групп.

Сборная Сенегала, известная как «Львы Теранги», в этом матче феерически переиграла «Львов Месопотамии» из Ирака, оставив соперника без шансов в решающий момент турнира.

ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 3 тур

Сенегал – Ирак – 5:0

Голы: Диарра, 4, И. Сарр, 56, П. Гуе, 59, 71, Ндиае, 82

Предупреждения: Сек, 18, П. Гуе, 82 – Доски, 90

Удаление: Сулака, 15 (фол последней надежды)

Сенегал: Диав – Диатта, Сек (Сисс, 58), Ниакате, Якобс – И. Гуе, Х. Диарра (П. Гуе, 58) – Мбае (Ндиае, 58), Камара (Джексон, 58), Мане – И. Сарр (Диао, 81)

Ирак: Басиль (Хассан, 46) – Путрос, Хашем, Сулака, Доски – Аль-Аммари, Баеш – Джассим (Макнази, 58), Икбал (Якоб, 68), Касем (Юнис, 16) – Аль-Хаммади (Юсиф, 58)

Арбитр: Энтони Тейлор(Англия)

Стадион: «BMO Филд» (Торонто, США)

СЕНЕГАЛ - ИРАК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА