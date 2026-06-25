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Сенегал
26.06.2026 22:00 - : -
Ирак
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 16:43 |
36
0

Сенегал – Ирак. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

25 июня 2026, 16:43 |
36
0
Сенегал – Ирак. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В пятницу, 26 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Сенегала и Ирака. Игра пройдет в Торонто (Канада) на поле стадиона «БМО Филд», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды начали ЧМ-2026 с двух поражений. Сенегал сначала уступил Франции 1:3, а тогда проиграл Норвегии 2:3. Ирак же сначала был разгромлен Норвегией 1:4, а затем Францией 0:3. Если матч закончится ничьей, обе команды автоматически вылетают, логично, что такая же судьба ждет проиграющую команду. Но даже победа ничего не гарантирует, нужно для прохода с третьего места выигрывать с как можно большим счетом и ждать результатов матчей во всех группах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Ирак в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Сенегал
26 июня 2026 -
22:00
Ирак
ТБ 3.5 2.33 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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