В пятницу, 26 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Сенегала и Ирака. Игра пройдет в Торонто (Канада) на поле стадиона «БМО Филд», начало – в 22:00 по Киеву.

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Обе команды начали ЧМ-2026 с двух поражений. Сенегал сначала уступил Франции 1:3, а тогда проиграл Норвегии 2:3. Ирак же сначала был разгромлен Норвегией 1:4, а затем Францией 0:3. Если матч закончится ничьей, обе команды автоматически вылетают, логично, что такая же судьба ждет проиграющую команду. Но даже победа ничего не гарантирует, нужно для прохода с третьего места выигрывать с как можно большим счетом и ждать результатов матчей во всех группах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сенегал – Ирак в украинской версии сайта.