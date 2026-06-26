26 июня на БМО Филд пройдет матч 3-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Сенегала и Ирака.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сенегал

Команда стабильно высоко котируется. И в последнее время подтверждала это новыми результатами. В квалификации получилось выдать семь побед при трех ничьих, чего хватило, чтобы опередить в споре за первое место у такого крепкого противника, как ДР Конго. А зимой фактически обыграли Марокко в финале КАН. Да, формально в том поединке потом назначили техническое поражение задним числом, но трофей же заполучили Мане и компания.

А вот на мундиале пришлось начать с поражения. Причем при достаточно справедливом итоге - Франция была сильнее, и на три ее гола ответили лишь мячом престижа. С другим представителем европейского футбола, норвежцами, пропустили столько же, но все же навязали борьбу. Впрочем, снова остались без очков, 2:3.

Ирак

Сборная ровно 40 лет назад, в 1986-м году, дебютировала на чемпионате мира. Но, даже выиграв Кубок Азии в 2007-м, ни разу не повторили такой успех. И в крайнем цикле до последнего приходилось бороться за новую путевку. Спор за второе место в основном раунде проиграли минимально Иордании - набрали пятнадцать очков против шестнадцати. Потом еще и обидно упустили вторую возможность, набрав по четыре очка с Саудовской Аравией в споре с Индонезией. Так что пришлось выбивать в стыках ОАЭ и Боливию.

Вот только возвращение на мундиаль после столь долгой паузы обернулось разгромным поражением Норвегии - оставалось радоваться, что хотя бы свой гол забили (кстати, делая счет 1:1, это потом еще пропустили трижды). С французами снова был разгром - вице-чемпионы быстро забили трижды, на чем и угомонились.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в успехе африканцев. Они обязаны играть на крупную победу - ставим, применяя при этом фору в размере -1,5 забитых гола на Мане и компанию (коэффициент - 1,65).