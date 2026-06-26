Чемпионат мира26 июня 2026, 23:59 | Обновлено 27 июня 2026, 01:09
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Сенегал – Ирак – 5:0. Разгром на мундиале. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
26 июня 2026, 23:59 | Обновлено 27 июня 2026, 01:09
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26 июня сборные Сенегала и Ирака сыграли матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.
Поединок прошел на стадионе ВМО Филд в Торонто. Африканская сборная эффектно разобралась с соперником со счетом 5:0.
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Вместе с Сенегалом и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.
ЧМ-2026. Группа I, 26 июня
Сенегал – Ирак – 5:0
Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуе, 59, 71, Ндиайе, 82.
Видео ожидается...
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Сенегал), асcист Папе Гуйе.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал), асcист Илиман Ндиайе.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал), асcист Исмаила Сарр.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Сенегал), асcист Ламин Камара.
13’
Ребин Сулака (Ирак) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Сенегал), асcист Абдулайе Сек.
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