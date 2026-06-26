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Уимблдон
26 июня 2026, 14:09 | Обновлено 26 июня 2026, 14:52
2432
12

Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона

В основной сетке травяного мейджора сыграют 7 украинок

26 июня 2026, 14:09 | Обновлено 26 июня 2026, 14:52
2432
12 Comments
Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine
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С 29 июня по 12 июля 2026 года в Великобритании пройдет турнир на травяном покрытии «Уимблдон», входящий в серию турниров Grand Slam.

В основной сетке соревнований выступят 7 украинских теннисисток. Уже определены их соперницы в первом раунде турнира:

  • Элина Свитолина (Украина) – Дарья Снигур (Украина)
  • Марта Костюк (Украина) – Надя Подороска (Аргентина)
  • Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США)
  • Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония)
  • Ангелина Калинина (Украина) – Камилла Рахимова (Узбекистан)
  • Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Блинкова (нейтральная)

Все матчи состоятся 29–30 июня.

Интересно, что уже в первом раунде турнира состоится украинское дерби – Элина Свитолина встретится с Дарьей Снигур.

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Уимблдон-2026 Элина Свитолина Дарья Снигур Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Маккартни Кесслер Надя Подороска Анна Блинкова Камилла Рахимова Аои Ито
Дмитрий Вус Источник: Wimbledon
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Комментарии 12
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4 із 7 українок в одній восьмій сітки - це чудовий сліпий жереб. До того ж докинули до них пристойних травниць Векіч та Наварро , щоб ще ніхто з них і чвертьфінал не вийшов. Хоча для Мірки накинули Бартункову з Крейчиковою, а для трактора Радукану, і з їхньою формою вони також можуть далеко не дійти. Серені також абсолютно сліпим жеребом підсунули гравчиню, яка виграла 3 з 18 матчів у цьому році, нуль на траві. Хоча Еалу вже Серена проходити не повинна.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Жереб препаскудний. Як на перше коло, так і в перспективі. Гадав, з рейтинговим прогресом Марти Еліна вже точно не зустрінеться з подругою раніше півфіналу, в 1/8 в неї буде Мухова або Носкова, в Марти Андреєва або Анісімова. Де там! "Сліпим" жеребом Еліні підігнали Марту. Звісно, обом потрібно ще дістатись четвертого кола, але якщо дербі таки відбудеться, на фоні флешбеків з РГ на такій стадії мейджору це буде максимально образливо.
Ну а Снігур потрібно було не зливати Калініній з розрахунком на Вімблдон, а вичавлювати з Істборна максимум. В результаті буде ні там ні там, і трав'яний сезон фактично насмарку.
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+4
Більше всього шкода ,що вже в 1/8 можуть зустрітися Марта з Еліною. 
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+3
Хоча є й приємні моменти. Дуже здивуюсь, якщо пельмень пройде далі другого кола, а може обмежитись й першим.
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+3
Цей жереб справді "сліпий"? 
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+2
Нормальний жереб !
Звичайно, якби наших було 3 або 4 , то шансів зустрітися було б менше ..))
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0
Всі вже, мабуть, відматюкалися, бо крім мата про цей жереб слів нема. Якби ж Дарії дістався будь-хто з наших крім Еліни, вже було б краще. Ну що поробиш, проти цього є тільки одна зброя - номер посіву зветься.
Отже. Якщо Дарія обіграє Еліну, то може пройти досить далеко. Про інших. У Марти проблем не виникне, Подороска, крім того, що ніяк не видряпається з підвалин рейтингу, взагалі не травниця. Так само не виникне проблем у Саші, але, на жаль, в інший бік.
Даяна, як не дивно, скоріше виграє, ніж програє, а от Геля на жаль, навпаки. На траві z-башкірка сильніша. І, нарешті, Юля 50 на 50.
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0
Жалко Дашу, Элю не пройдёт
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0
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