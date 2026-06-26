Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона

С 29 июня по 12 июля 2026 года в Великобритании пройдет турнир на травяном покрытии «Уимблдон», входящий в серию турниров Grand Slam.

В основной сетке соревнований выступят 7 украинских теннисисток. Уже определены их соперницы в первом раунде турнира:

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Снигур (Украина)

Марта Костюк (Украина) – Надя Подороска (Аргентина)

Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США)

Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония)

Ангелина Калинина (Украина) – Камилла Рахимова (Узбекистан)

Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Блинкова (нейтральная)

Все матчи состоятся 29–30 июня.

Интересно, что уже в первом раунде турнира состоится украинское дерби – Элина Свитолина встретится с Дарьей Снигур.