Уимблдон26 июня 2026, 14:09 | Обновлено 26 июня 2026, 14:52
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Будет дерби. Украинки узнали соперниц в 1-м круге Уимблдона
В основной сетке травяного мейджора сыграют 7 украинок
26 июня 2026, 14:09 | Обновлено 26 июня 2026, 14:52
2432
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С 29 июня по 12 июля 2026 года в Великобритании пройдет турнир на травяном покрытии «Уимблдон», входящий в серию турниров Grand Slam.
В основной сетке соревнований выступят 7 украинских теннисисток. Уже определены их соперницы в первом раунде турнира:
- Элина Свитолина (Украина) – Дарья Снигур (Украина)
- Марта Костюк (Украина) – Надя Подороска (Аргентина)
- Александра Олейникова (Украина) – Маккартни Кесслер (США)
- Даяна Ястремская (Украина) – Аои Ито (Япония)
- Ангелина Калинина (Украина) – Камилла Рахимова (Узбекистан)
- Юлия Стародубцева (Украина) – Анна Блинкова (нейтральная)
Все матчи состоятся 29–30 июня.
Интересно, что уже в первом раунде турнира состоится украинское дерби – Элина Свитолина встретится с Дарьей Снигур.
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Ну а Снігур потрібно було не зливати Калініній з розрахунком на Вімблдон, а вичавлювати з Істборна максимум. В результаті буде ні там ні там, і трав'яний сезон фактично насмарку.
Звичайно, якби наших було 3 або 4 , то шансів зустрітися було б менше ..))
Отже. Якщо Дарія обіграє Еліну, то може пройти досить далеко. Про інших. У Марти проблем не виникне, Подороска, крім того, що ніяк не видряпається з підвалин рейтингу, взагалі не травниця. Так само не виникне проблем у Саші, але, на жаль, в інший бік.
Даяна, як не дивно, скоріше виграє, ніж програє, а от Геля на жаль, навпаки. На траві z-башкірка сильніша. І, нарешті, Юля 50 на 50.