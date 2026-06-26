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26 июня 2026, 15:23 | Обновлено 26 июня 2026, 15:30
1506
0

ФИФА отстранила азиатскую страну от международного футбола. Что случилось?

Сборной и клубам из Непала запрещено участвовать в международных соревнованиях

26 июня 2026, 15:23 | Обновлено 26 июня 2026, 15:30
1506
0
ФИФА отстранила азиатскую страну от международного футбола. Что случилось?
ANFA
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Международная федерация футбола ФИФА приостановила деятельность футбольной ассоциации Непала и запретила стране участие во всех международных соревнованиях.

Непал занимает 175-е место в мировом рейтинге ФИФА. Женская национальная сборная занимает 88-ю позицию.

ФИФА в письме к Футбольной ассоциации Непала (ANFA) сообщила, что решение принято из-за «недопустимого вмешательства третьей стороны», имея в виду спор между ANFA и Национальным спортивным советом Непала, который отвечает за управление спортом в стране, относительно руководства непальским футболом. ФИФА настаивает, что национальная футбольная ассоциация должна действовать независимо от государственных органов.

В письме генерального секретаря организации Маттиаса Графстрема, которое было опубликовано ANFA в Facebook, говорится: «ФИФА решила приостановить членство ANFA с немедленным вступлением в силу из-за грубых нарушений устава ФИФА».

Национальный спортивный совет Непала ранее приостановил членство ANFA в марте 2026 года на три месяца, когда ассоциация готовила избирательный процесс, который был согласован ФИФА и Азиатской футбольной конфедерацией. Позже это решение было отменено в мае.

Запланированный избирательный конгресс неоднократно откладывался, а спортивный нацсовет выдавал ряд распоряжений, в том числе о внесении изменений в устав ANFA в соответствии с законом о развитии спорта страны.

Приостановка членства означает, что Непал больше не сможет участвовать в международных соревнованиях, а ассоциация потеряет доступ к программам развития ФИФА, курсам и обучению.

Пресс-секретарь ANFA Суреш Шах рассказал агентству AFP: «Приостановка является вопросом серьезной обеспокоенности, мы консультируемся со всеми заинтересованными сторонами, чтобы ее снять, сохраняя приоритетом футбол Непала. Это влияет на наших игроков, лишая их возможностей и уничтожает мечты молодых футболистов».

В ФИФА заявили, что приостановка будет снята, если нацсовет отменит мартовские решения и позволит ANFA завершить избирательный процесс.

Член-секретарь Национального спортивного совета Непала Рам Чаритра Мета рассказал: «Правительство никогда этого не хотело. Мы ищем альтернативные пути решения этого кризиса».

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ФИФА дисквалификация Непал
Николай Степанов Источник: Daily Star
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