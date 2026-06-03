УАФ, НОК и Минмолодьспорта направили официальное обращение к УЕФА и ФИФА

Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України звернулися до ФІФА та УЄФА.

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Звернення, яке УАФ, НОК та Мінмолодьспорту спільно надіслали у ФІФА та УЄФА

Шановний Президенте Інфантіно, шановний Президенте Чеферін,

Від імені Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України та Української асоціації футболу засвідчуємо Вам свою повагу та, зважаючи на нагальні обставини, вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на наступне.

7 травня 2026 року на своєму засіданні Виконавча Рада МОК ухвалила рішення щодо повного відновлення участі білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях під державним прапором, гімном та національною символікою, а також торкнулась питання можливого повернення до міжнародних змагань російських спортсменів.

Це відбулося у той час, коли, на превеликий жаль, за понад чотири роки повномасштабної війни росія за підтримки білорусі знищила тисячі життів та домівок, у тому числі сотні спортивних і, зокрема, футбольних об'єктів в Україні, а також забрала життя більш ніж 600 українських спортсменів, тренерів і функціонерів, і продовжує це робити щодня, не демонструючи ознак прагнення до миру. Крім того, російський футбольний союз вже декілька років свідомо і системно порушує міжнародне законодавство та рішення УЄФА від 2014 року щодо неприпустимості інтеграції клубів з тимчасово окупованих територій у внутрішні російські змагання.

Варто окремо зазначити, що білорусь є і залишається визнаним Європейським Парламентом, ПАРЄ та ООН співучасником війни від самого початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, у даний період продовжує підтримувати збройну агресію російської Федерації проти України та сприяти окупації українських територій, а також останнім часом навіть посилює свою агресивну воєнну риторику у офіційних публічних комунікаціях. Територія білорусі стабільно використовується для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії, проведення військових навчань, основною ціллю яких є створення напруги і вчинення тиску не тільки на Україну, а й сусідні країни Європи. Крім того, днями на території білорусі розгорнули спільні з росією ядерні навчання, що є ще більш неприйнятним та тривожним жестом для європейської і світової спільноти, виходячи за рамки локальної загрози для східної і центральної Європи.

При цьому, чинна Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES-11/4 «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй» підтверджує міжнародно визнані кордони України та закликає не визнавати будь-які спроби зміни статусу тимчасово окупованих територій України.

Як і ФІФА та УЄФА, у лютому 2022 року Міжнародний олімпійський комітет також відреагував на військову агресію проти України та ухвалив відповідне рішення про відсторонення як російських, так і білоруських спортсменів, а у жовтні 2023 року – рішення про відсторонення Олімпійського комітету росії (ОКР) у зв'язку з порушенням територіальної цілісності Національного олімпійського комітету України через включення спортивних організацій тимчасово окупованих територій України до структури ОКР. Вказане відсторонення залишається в силі і станом на сьогоднішній день, і це рішення сформувало важливий прецедент щодо застосування принципу територіальної юрисдикції в межах Олімпійського руху та необхідності забезпечення послідовного підходу до дотримання положень Олімпійської хартії.

Зі свого боку, Українська сторона послідовно підтримує принципи та цінності Олімпійського руху, закріплені в Олімпійській хартії, а також необхідність забезпечення єдності, автономії, цілісності та послідовного застосування норм міжнародного спортивного врядування.

За період з 2022 року ситуація у військовому та гуманітарному контексті не змінилася, відтак, немає жодних підстав і для зміни позиції МОК щодо повернення представників білорусі до міжнародного спорту під національною символікою чи поновлення участі у міжнародних змаганнях для представників росії.

Позиція Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України та Української асоціації футболу залишається обґрунтовано незмінною – доки в Україні тривають бойові дії, що знищують інфраструктуру країни та завдають непоправних страждань і смертей її цивільному населенню через воєнні злочини, скоєні росією за сприяння білорусі, повернення представників цих країн на міжнародні спортивні арени не має бути допущено світовими спортивними керівними органами.

У зв'язку з викладеним просимо ФІФА та УЄФА не змінювати чинного рішення та санкцій щодо росії, та висловлюємо переконання, що у футболі до білорусі мають бути застосовані аналогічні санкції як і до російського футбольного союзу.

Ми високо цінуємо роль ФІФА та УЄФА як світового та європейського керівних органів футболу у забезпеченні цілісності світового спорту, та розраховуємо на подальший конструктивний діалог і співпрацю, зокрема, в межах Олімпійської хартії.

З повагою,

президент НОК України Вадим Гутцайт

міністр молоді та спорту України Матвій Бідний

президент УАФ Андрій Шевченко