«Они организовали клубы-суррогаты». Обращение болельщиков Зари
Оккупанты создали футбольные клубы на оккупированных территориях
Болельщики луганской Зари обнародовали обращение по поводу действий оккупационных войск страны-агрессора.
Заявление болельщиков луганской Зари
Московиты организовали футбольные клубы-суррогаты на оккупированных территориях. Среди них: Заря Луганск, Шахтер Донецк, Севастополь, Рубин Ялта. Эти структуры уже допущены к профессиональным соревнованиям во второй лиге рф. В Кубок рф их не включили – вместо этого планируют создать отдельный кубок.
Вопрос к УАФ и Андрею Шевченко. После того, как УАФ сообщила, что направила официальное письмо в УЕФА, наступила полная тишина, и больше никакой информации по этому поводу не было. Хотелось бы, чтобы УАФ и Андрей Шевченко сообщили, как отреагировали на это письмо и какие дальнейшие шаги планирует предпринять УАФ.
Вопрос к ФК Заря Луганск и ФК Шахтер Донецк. Будет ли заявление с осуждением создания этих клонов? Планируются ли юридические действия и обращения в международные инстанции?
Это не просто футбол. Это попытка легализации оккупации через спорт. Молчание – тоже позиция. Приглашаем представителей других клубов поддержать это заявление.
Текст-оригинал заявления
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
