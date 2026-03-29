«Они организовали клубы-суррогаты». Обращение болельщиков Зари

Украина. Премьер лига
29 марта 2026, 23:25 | Обновлено 29 марта 2026, 23:26
Оккупанты создали футбольные клубы на оккупированных территориях

Стадион Авангард в Луганске

Болельщики луганской Зари обнародовали обращение по поводу действий оккупационных войск страны-агрессора.

Заявление болельщиков луганской Зари

Московиты организовали футбольные клубы-суррогаты на оккупированных территориях. Среди них: Заря Луганск, Шахтер Донецк, Севастополь, Рубин Ялта. Эти структуры уже допущены к профессиональным соревнованиям во второй лиге рф. В Кубок рф их не включили – вместо этого планируют создать отдельный кубок.

Вопрос к УАФ и Андрею Шевченко. После того, как УАФ сообщила, что направила официальное письмо в УЕФА, наступила полная тишина, и больше никакой информации по этому поводу не было. Хотелось бы, чтобы УАФ и Андрей Шевченко сообщили, как отреагировали на это письмо и какие дальнейшие шаги планирует предпринять УАФ.

Вопрос к ФК Заря Луганск и ФК Шахтер Донецк. Будет ли заявление с осуждением создания этих клонов? Планируются ли юридические действия и обращения в международные инстанции?

Это не просто футбол. Это попытка легализации оккупации через спорт. Молчание – тоже позиция. Приглашаем представителей других клубов поддержать это заявление.

По теме:
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Рад, что мы его подписали»
ФОТО. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции
Заря Луганск болельщики заявление фанаты Шахтер Донецк Севастополь Рубин Ялта российско-украинская война чемпионат россии по футболу УЕФА Украинская ассоциация футбола дисквалификация россии
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 08:45 33
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины

У тренера контракт до лета 2026 года

Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 06:02 0
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины

Буряк выделил трех футболистов

Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29.03.2026, 14:02
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Футбол | 29.03.2026, 21:45
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
Клопп посоветовал Ливерпулю футболиста, который заменит Салаха
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Футбол | 29.03.2026, 17:40
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
_ Moore
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) частково задовольнив апеляцію України у справі щодо членства касапів в FIDE та зобов’язав Федерацію шахів сосії протягом 90 днів припинити діяльність на окупованих територіях України у Севастополі, Криму, а також Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, після чого повідомити про це суд і FIDE. У разі невиконання цього рішення членство лаптестану у FIDE автоматично призупинять на три роки
_ Moore
Підтримую вболівальників. Зараз знайду інфу, як вчинили з зайдами-шахістами. Дам цитату
Falko
Усик виступить?
Популярные новости
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
28.03.2026, 10:53 4
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 35
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
