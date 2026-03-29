«Они организовали клубы-суррогаты». Обращение болельщиков Зари

Болельщики луганской Зари обнародовали обращение по поводу действий оккупационных войск страны-агрессора.

Заявление болельщиков луганской Зари

Московиты организовали футбольные клубы-суррогаты на оккупированных территориях. Среди них: Заря Луганск, Шахтер Донецк, Севастополь, Рубин Ялта. Эти структуры уже допущены к профессиональным соревнованиям во второй лиге рф. В Кубок рф их не включили – вместо этого планируют создать отдельный кубок.

Вопрос к УАФ и Андрею Шевченко. После того, как УАФ сообщила, что направила официальное письмо в УЕФА, наступила полная тишина, и больше никакой информации по этому поводу не было. Хотелось бы, чтобы УАФ и Андрей Шевченко сообщили, как отреагировали на это письмо и какие дальнейшие шаги планирует предпринять УАФ.

Вопрос к ФК Заря Луганск и ФК Шахтер Донецк. Будет ли заявление с осуждением создания этих клонов? Планируются ли юридические действия и обращения в международные инстанции?

Это не просто футбол. Это попытка легализации оккупации через спорт. Молчание – тоже позиция. Приглашаем представителей других клубов поддержать это заявление.

