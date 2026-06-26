Кабо-Верде на ЧМ-2026: поучительная история со счастливым концом

Раньше, то есть, еще в глубоком детстве, самый удобный (и действенный) способ закрепить, а то и выучить географию для меня лично был через мировые футбольные первенства. После ЧМ-1986 я безошибочно мог ответить, в какой части Африки располагается Марокко: сборная этой страны на том мундиале выиграла группу с тремя европейскими соперниками.

После ЧМ-1990 я уже ни в жизнь не перепутал бы местонахождение на карте Коста-Рики и Камеруна…

Дальше «учить» географию посредством футбольных чемпионатов мира для меня стало на порядок проще. Потому что абсолютно новых для меня национальных сборных на ЧМ ставало все меньше, да и разного рода научно-популярной литературы появлялось все больше. Посему на ЧМ-1998 сборная Ямайки была для меня всего лишь экзотической командой, а не полным ноунеймом.

Однако, признаюсь, последняя по счету футбольная глобализация (имени Инфантино) вывела на свет божий (то есть, на чемпионат мира) сразу две национальные сборные, о которых я доселе имел, к моему стыду, разве что поверхностное представление.

Речь идет о национальных командах Кюрасао и Кабо-Верде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кабо-Верде стала одной из открытий турнира

И если в первом случае основной (да и практически все второстепенные тоже) акцент был направлен на именитого наставника Дика Адвоката, то вот во втором случае – почти полнейший ступор.

Но вот так получилось, что по прошествии двух туров группового этапа ЧМ-2026 национальная сборная Кабо-Верде стала главным открытием, главной сенсацией турнира. И, как по мне, с этим негласным титулом (то есть, самой главной сенсации) этот коллектив уже не расстанется до конца соревнований.

Ну, а разве может быть иначе в случае, когда абсолютный дебютант Мундиалей, команда из затерянной в океане африканской глубинки, в двух стартовых матчах не проиграла экс-чемпионам мира и одновременно чемпионам/экс-чемпионам континента. Когда такое было в последний раз? Да никогда такого не было.

Подозреваю, что, как и я, далеко не все обладают глубокими географическими, не говоря уже о футбольных, познаниями относительно этой, однозначно слишком экзотической для нас и страны, и футбольной сборной.

Я попытаюсь немного заполнить этот зияющий пробел.

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Итак, Кабо-Верде – небольшое островное государство (архипелаг из 18 островов), в более чем 600 километрах на запад от Сенегала и Мавритании. Ранее страна называлась острова Зеленого мыса, с 2013-го – Кабо-Верде.

Для европейцев эти острова были открыты почти шестьсот лет назад португальскими мореплавателями, которые искали путь в Индию. Вот с тех самых пор Кабо-Верде (дословный перевод с португальского – «Зеленый Мыс») и находился под протекцией португальской короны (правда, был момент, когда островами владела Испания).

Getty Images/Global Images Ukraine. Пляж Прайя-де-Санта-Мария. Остров Сал

Лишь в 1974 году Кабо-Верде обрела свою государственную независимость. Однако португальское влияние в этой стране до сих пор существенное: и в экономике, и в архитектуре, и, в частности, в футболе.

Футбол в Кабо-Верде «привезли» португальцы. Они же и основали тамошний футбольный чемпионат. Причем не только сам чемпионат, но и формулу его проведения.

Чемпионат Кабо-Верде по футболу проводится в несколько этапов. Поскольку Кабо-Верде – это архипелаг, и расстояние между отдельными островами порой достигает сотен океанских километров, то сначала проводятся региональные первенства.

После того, как определятся чемпионы отдельных островов (эти состязания проходят с ноября по апрель), начинается самое интригующее: определение чемпиона страны.

Для этого команды-региональные чемпионы формируют четыре группы, победители которых выходят в полуфинал. Победители полуфиналов в очном матче и определяют чемпиона Кабо-Верде.

Соединение между островами осложняется непростым климатом. В том смысле, что из-за штормового ветра часто-густо отменяются как авиарейсы, так и паромы, являющиеся основным видом транспорта. Так что нередки случаи переносов матчей.

Полуфиналы и финал национального чемпионата, а также финал Кубка Кабо-Верде (этот турнир разыгрывается параллельно с национальным первенством) проводятся на главной арене страны – в столице архипелага Прае. Вместимость главной арены – порядка 15 тысяч зрителей. На этой же арене проводит свои матчи и национальная сборная страны.

Что касается национальной сборной Кабо-Верде, то достаточно долго она находилась в прямом и переносном смысле на задворках.

Из задворок сборная Кабо-Верде начала выходить в начале нынешнего века. Футбольное руководство страны решило взять курс на «мягкую национализацию» – то есть, привлекать под знамена сборной футболистов из других стран, у которых есть корни из Кабо-Верде.

В первую очередь эта «мягкая национализация» коснулась португальских футболистов. Хотя диаспора из Кабо-Верде есть и в Нидерландах, и в США, и во Франции.

Такой подход принес свои плоды. Тринадцать лет назад сборная Кабо-Верде впервые в своей истории пробилась в восьмерку лучших команд Кубка африканских Наций.

Getty Images/Global Images Ukraine. Бубишта

Что интересно, и перед отбором на ЧМ-2026 национальная сборная Кабо-Верде комплектовалась и за счет доморощенных футболистов, и за счет «заморских». Более того, главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта – в прошлом неплохой защитник, успевший поиграть и за свою национальную сборную, и за клубы из Испании и Португалии – самолично колесил по Европе, отыскивая игроков-выходцев из Кабо-Верде, и убеждал их выступать за национальную сборную архипелага.

Показательно, что лишь половина футболистом из официальной заявки сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026 родились на островах. Другая половина (то есть, тринадцать) были «найдены» в Нидерландах, Португалии, Франции, США и Ирландии.

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Очередные плоды такой космополитической политики – Кабо-Верде выиграла отборочную группу на ЧМ-2026 и пробилась на свой дебютный Мундиаль. И это при том, что в одной группе с командой Бубишты был грозный Камерун.

Ну, а дальше был уже легендарный поединок сборной Кабо-Верде против одного из главных, если вообще не самого главного фаворита ЧМ-2026 – сборной Испании. И, несмотря на все прогнозы, которые настоятельно «рекомендовали» островитянам поражение, в лучшем случае «достойное», команда Бубишты сумела сыграть в «сухую» ничью, продемонстрировав «бетонную» игру в обороне.

И главным творцом той ошеломляющей игры в защите был сорокалетний ветеран сборной Кабо-Верде – голкипер Возинья, который благодаря своим шикарным сейвам моментально стал звездой не только футбольных отчетов, но и соцсетей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья

По окончанию игры против действующих чемпионов Европы вратарь сборной Кабо-Верде расплакался. Как оказалось, его слезы были не только слезами радости, но и слезами разочарования. Возинья мечтал, чтобы на трибунах во время исторического и для него, и для его партнеров по сборной матча была его мама. Но из-за проблем с визой мама Возиньи на игру не попала.

Но у этой истории все равно оказался счастливый конец. Эта трогательная история получила широкий резонанс, и на следующую встречу сборной Кабо-Верде – против Уругвая – мама голкипера-ветерана таки попала на трибуны стадиона.

Ана Кандида Эвора смотрела воочию игру своего сына против сборной Уругвая. И ее сын и в этот раз не проиграл. Хоть и пропустил дважды. Но в этот раз свое весомое слово сказали полевые игроки, дважды забив из дальних дистанций.

И вот теперь, после сенсационного стартового успеха этой крошечной футбольной страны на дебютном для нее Мундиале, может случится еще больший успех. И для этого успеха сборной Кабо-Верде достаточно сыграть успешно против Саудовской Аравии, чтобы снова все получилось впервые в истории. То есть, выйти в плей-офф чемпионата мира.

Хотя в любом случае футбольная сборная этой крошечной страны – уже герой. Герой значительно выше национального масштаба.