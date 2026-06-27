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Чемпионат мира
27 июня 2026, 00:01 | Обновлено 27 июня 2026, 00:16
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Обыграли резервистов. Франция без проблем разобралась с Норвегией

Хет-трик Дембеле решил судьбу матча

27 июня 2026, 00:01 | Обновлено 27 июня 2026, 00:16
898
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Обыграли резервистов. Франция без проблем разобралась с Норвегией
Équipe de France de Football
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В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Норвегии сыграла против Франции в матче за первое место в группе. Эту встречу ждали с особым интересом, ведь групповой этап турнира, мягко говоря, не слишком богат на яркие вывески. Поэтому противостояние Норвегии и Франции воспринималось как одна из главных битв тура.

Но ожидания нейтральных болельщиков быстро разбились о реальность. Главный тренер Норвегии решил выставить фактически резервный состав, сделав сразу десять изменений по сравнению с предыдущим матчем. Холанд и Эдегор остались на скамейке, а интрига еще до стартового свистка получила серьезный удар.

Франция с первых минут показала, что не собирается играть вполноги. Уже на первой минуте Мбаппе мог открывать счет, но после его удара мяч приняла на себя перекладина. Вскоре хороший момент был у Коне, однако с его ударом справился вратарь.

Французы продолжали давить и все же добились своего. Усман Дембеле получил мяч в штрафной площади, накрутил защитника и точным ударом левой ноги отправил мяч в дальний угол. Норвегия пыталась огрызаться, но общий рисунок игры оставался очевидным: Франция контролировала матч и выглядела заметно мощнее.

Вскоре Дембеле оформил дубль. Вингер французской сборной пробил примерно с 20 метров и филигранным крученым ударом отправил мяч в дальний угол. Казалось, что после этого игра окончательно сделана, но Норвегия неожиданно быстро вернулась в матч. Сразу после розыгрыша с центра поля Оскгор решился на удар из пределов штрафной и сократил отставание.

Этот гол на несколько минут оживил норвежцев. Команда поймала кураж, стала активнее идти вперед и создала несколько острых подходов к штрафной Майка Меньяна. Но французов это не смутило. Все тот же Дембеле снова остудил соперника: он практически под копирку обыграл защитника и крученым ударом в дальний угол оформил хет-трик. Счет стал 3:1.

До перерыва Франция могла забивать еще. Отличный шанс был у Дезире Дуэ, который воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один с Селвиком и попытался обыграть вратаря, но голкипер Норвегии прочитал эпизод и забрал мяч.

В начале второго тайма Норвегия получила шанс вернуть интригу. Оскар Бобб заработал пенальти, но Ларсен пробил слишком слабо и неудачно - Меньян спокойно справился с ударом. После этого темп матча постепенно начал падать.

Вторая половина встречи получилась куда менее насыщенной. Перерыв на водопой, постоянные замены с обеих сторон и отсутствие настоящей интриги сильно сбили ритм игры. Казалось, что матч так и закончится со счетом 3:1.

Но последнее слово все равно осталось за Францией. Уже на последних минутах Дезире Дуэ откликнулся на навес с левого фланга и непривычно для себя ударом головой установил окончательный счет - 4:1.

Франция уверенно выиграла матч за первое место и вышла в плей-офф с первой позиции. Норвегия, даже несмотря на крупное поражение и отсутствие Холанда с Эдегором на поле, завершила групповой этап второй. Но главная вывеска тура так и не стала настоящей битвой - слишком уж быстро французы превратили ее в демонстрацию силы.

ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 3-й тур

Норвегия – Франция – 1:4

Голы: Оскгор, 21 - Дембеле, 7, 20, 32, Дуе, 90+4

Предупреждение: Чуамени, 74.

Норвегия: Селвик, Аурснес, Фальхенер (Лангос, 66), Эстигор, Бьоркан (Педерсен, 46), Торстведт (Торсбю, 46), Берг, Бобб (Нуса, 84), Оскгор, Шельдеруп (Гауге, 84), Ларсен

Запасные: Айер, Берге, Вольфе, Гауге, Геггем, Холанд, Эдегор, Лангос, Нуса, Нюланд, Педерсен, Риерсон, Серлот, Тангвик, Торсбю

Франция: Меньян, Кунде (Густо, 86), Упамекано (Конате, 76), Лакруа, Эрнандес, Чуамени, Коне, Дембеле (Баркола, 65), Олисе (Шерки, 65), Дуэ, Мбаппе (Матета, 86)

Запасные: Аклиуш, Баркола, Густо, Динь, Эрнандес, Заир-Эмери, Канте, Конате, Матета, Рабьо, Риссе, Салиба, Самба, Тюрам, Шерки

Стадион: Жилетт Стэдиум (Фоксборо)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Щоб не було таких прохідних матчів,лідери груп грали б 1й тур між собою,як наприклад Англія-Хорватія ітд.
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Спасибо Норвегии что облегчили задачу недопущения очередного липового золотого мяча для чмесси
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