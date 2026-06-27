Норвегия – Франция – 1:4. Хет-трик Дембеле, два ассиста Мбаппе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы I чемпионата мира 2026
26 июня сборные Норвегии и Франции провели матч 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу французов.
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Хет-трик в составе Франци за стартовые 32 минуты оформил Усман Дембеле. Звездный форвард Килиан Мбаппе отдал на него два ассиста.
Еще один мяч для французов в конце матча забил Дезире Дуэ. Единственный автор гола у Норвегии – Тело Осгор.
На 50-й минуте встречи форвард норвежской сборной Йорган Ларсен не сумел реализовать пенальти – голкипе Франции Майк Меньян сделал сейв.
Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия стала второй с 6 баллами и в 1/16 финала поборется с Кот-д'Ивуаром.
ЧМ-2026. Группа I
Третий тур. 26 июня
Норвегия – Франция – 1:4
Голы: Осгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуэ, 90+4
Незабитый пенальти: Ларсен, 50 (Норвегия)
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Дембеле, 7 мин.
ГОЛ! 0:2 Дембеле, 20 мин.
ГОЛ! 1:2 Осгор, 21 мин.
ГОЛ! 1:3 Дембеле, 32 мин.
События матча
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