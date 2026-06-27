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Чемпионат мира
Норвегия
26.06.2026 22:00 – FT 1 : 4
Франция
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Чемпионат мира
27 июня 2026, 00:23 | Обновлено 27 июня 2026, 00:24
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Норвегия – Франция – 1:4. Хет-трик Дембеле, два ассиста Мбаппе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы I чемпионата мира 2026

27 июня 2026, 00:23 | Обновлено 27 июня 2026, 00:24
413
0
Норвегия – Франция – 1:4. Хет-трик Дембеле, два ассиста Мбаппе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня сборные Норвегии и Франции провели матч 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Джиллетт в Фоксборо. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу французов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в составе Франци за стартовые 32 минуты оформил Усман Дембеле. Звездный форвард Килиан Мбаппе отдал на него два ассиста.

Еще один мяч для французов в конце матча забил Дезире Дуэ. Единственный автор гола у Норвегии – Тело Осгор.

На 50-й минуте встречи форвард норвежской сборной Йорган Ларсен не сумел реализовать пенальти – голкипе Франции Майк Меньян сделал сейв.

Франция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Норвегия стала второй с 6 баллами и в 1/16 финала поборется с Кот-д'Ивуаром.

ЧМ-2026. Группа I

Третий тур. 26 июня

Норвегия – Франция – 1:4

Голы: Осгор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуэ, 90+4

Незабитый пенальти: Ларсен, 50 (Норвегия)

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Дембеле, 7 мин.

ГОЛ! 0:2 Дембеле, 20 мин.

ГОЛ! 1:2 Осгор, 21 мин.

ГОЛ! 1:3 Дембеле, 32 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (Франция), асcист Брэдли Баркола.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция), асcист Орельен Тчуамени.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Тело Осгор (Норвегия), асcист Андреас Шельдеруп.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция), асcист Килиан Мбаппе.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция), асcист Килиан Мбаппе.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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