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Норвегия
26.06.2026 22:00 - : -
Франция
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 14:30 | Обновлено 26 июня 2026, 14:31
66
0

Норвегия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

26 июня 2026, 14:30 | Обновлено 26 июня 2026, 14:31
66
0
Норвегия – Франция. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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26 июня сборная Норвегии сыграет против Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Обе команды подходят к очному противостоянию без потерь. Франция уверенно разобралась с Сенегалом и Ираком, а Норвегия благодаря своей мощной атаке также выиграла два стартовых матча. Теперь в группе остается главный вопрос – кто заберет первое место.

Перед матчем небольшое преимущество у французов: у команды лучше разница мячей, поэтому ничья оставит ее выше в таблице. Но вряд ли встреча такого уровня превратится в осторожную игру на результат. С одной стороны – глубина, класс и скорость Франции, с другой – Холанд, Эдегор и норвежская команда, которая уже показала, что готова играть смело. Матч обещает стать настоящей битвой за лидерство в группе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия – Франция, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Норвегия
26 июня 2026 -
22:00
Франция
Победа Франции 1.69 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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