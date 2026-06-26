26 июня сборная Норвегии сыграет против Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Обе команды подходят к очному противостоянию без потерь. Франция уверенно разобралась с Сенегалом и Ираком, а Норвегия благодаря своей мощной атаке также выиграла два стартовых матча. Теперь в группе остается главный вопрос – кто заберет первое место.

Перед матчем небольшое преимущество у французов: у команды лучше разница мячей, поэтому ничья оставит ее выше в таблице. Но вряд ли встреча такого уровня превратится в осторожную игру на результат. С одной стороны – глубина, класс и скорость Франции, с другой – Холанд, Эдегор и норвежская команда, которая уже показала, что готова играть смело. Матч обещает стать настоящей битвой за лидерство в группе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Норвегия – Франция, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.