26 июня на Жиллет Стэдиум пройдет матч 3-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Норвегии и Франции.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Норвегия

Команда в прошлый раз была хороша, когда нынешний наставник, Сольбаккен, был ее рядах как футболист. Только спустя пару десятилетий выросли и наконец-то заматерели новые звезды топ-уровня. Даже с Эдегором и Холландом в составе пару циклов скандинавы разочаровывали. Но потом был успех в крайней Лиги Наций. Возможно, она и придала уверенности - в любом случае, в прошлом году вышло показать стопроцентный результат - в том числе в обоих поединках с фаворитом, Италией.

Прекрасно удалось и стартовать на самом долгожданном турнире. Скромный Ирак получилось разгромить 4:1 с дублем Эрлинга. Потом с куда более сильным Сенегалом снова героем стал нападающий. Только теперь победили сложнее, 3:2. Впрочем, пропуск в плей-офф взят досрочно.

Франция

Сборная была при Дешаме была успешной именно в формате мундиаля. В 2018-м году получилось стать чемпионом, ровно через 20 лет после того, как Дидье поднимал трофей как футболист. А в Катаре только в серии пенальти уступили в решающем поединке Аргентине. Да и на нынешний турнир получилось выйти без проблем - по дважды обыграв в квалификации не только Азербайджан, но и Украину, и только с Исландией на выезде после тяжелой победы дома ограничились ничьей.

В Северной Америке был непростой первый соперник - Сенегал. Тогда себя настоящим лидером показал себя Мбаппе, который оформил красивый дубль. Потом со скромным Ираком оформили сухой разгром при паре следующих голов от Килиана.

Статистика личных встреч

Если прошлое столетие закончили тремя ничьими кряду, то в этом команды успели победить по разу на своих полях - но это были товарищеские матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что вице-чемпионы смогут снова выиграть. Но в противостоянии Холланда и Мбаппе стоит поставить на то, что будут очередные яркие тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).