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Бельгия
26 июня 2026, 23:33 | Обновлено 26 июня 2026, 23:34
508
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Сидорчук продлил контракт с Вестерло

Украинский полузащитник останется в Бельгии еще на сезон

26 июня 2026, 23:33 | Обновлено 26 июня 2026, 23:34
508
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Сидорчук продлил контракт с Вестерло
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бельгийский «Вестерло» официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Сергеем Сидорчуком.

Отмечается, что новый договор между клубом Лиги Жюпиле и 35-летним футболистом рассчитан до окончания следующего сезона.

Сергей Сидорчук перешёл в «Вестерло» летом 2023 года, покинув киевское «Динамо».

В сезоне 2025/26 Сергей Сидорчук провёл 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее Сергей Сидорчук поделился мыслями о жизни футболистов после завершения профессиональной карьеры.

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Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу Вестерло продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Вестерло
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