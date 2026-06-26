ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Сидорчук продлил контракт с Вестерло
Украинский полузащитник останется в Бельгии еще на сезон
Бельгийский «Вестерло» официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Сергеем Сидорчуком.
Отмечается, что новый договор между клубом Лиги Жюпиле и 35-летним футболистом рассчитан до окончания следующего сезона.
Сергей Сидорчук перешёл в «Вестерло» летом 2023 года, покинув киевское «Динамо».
В сезоне 2025/26 Сергей Сидорчук провёл 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.
Ранее Сергей Сидорчук поделился мыслями о жизни футболистов после завершения профессиональной карьеры.
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘆 🎉— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) June 26, 2026
Sergii Sydorchuk signs for another season with KVC Westerlo! pic.twitter.com/XXrAOvdqbD
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