ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Сидорчук продлил контракт с Вестерло

Бельгийский «Вестерло» официально объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Сергеем Сидорчуком.

Отмечается, что новый договор между клубом Лиги Жюпиле и 35-летним футболистом рассчитан до окончания следующего сезона.

Сергей Сидорчук перешёл в «Вестерло» летом 2023 года, покинув киевское «Динамо».

В сезоне 2025/26 Сергей Сидорчук провёл 16 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Ранее Сергей Сидорчук поделился мыслями о жизни футболистов после завершения профессиональной карьеры.