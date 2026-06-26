Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии

Вечером 26 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе I.

Из этой группы Франция и Норвегия вышли в плей-офф ЧМ-2026, Сенегал имеет шанс в рейтинге третьих мест.

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В матче за первое место в группе Франция с хет-триком Усмана Дембеле переиграла Норвегию (4:1).

Франция и Норвегия вышли в плей-офф, заняв первое и второе места соответственно.

В 1/16 финала Норвегия сыграет против Кот-д'Ивуара (30 июня в Арлингтоне), а соперник Франции будет определен позже (на 99,9% это буде Швеция).

Сборная Сенегала разгромила Ирак (5:0) и имеет высокие шансы (вероятность 97%) выйти в плей-офф по рейтингу третьих мест (3 очка, разница мячей 8–6).

Сборная Ирака финишировала без набранных баллов, заняла последнее место в группе и покинула мундиаль.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы I

Франция (9 очков), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)

Чемпионат мира 2026. Группа I. 3-й тур, 26 июня 2026

🔹 Фоксборо (штат Массачусетс, США), Жиллетт Стэдиум

22:00. Норвегия – Франция – 1:4

Голы: Тело Осгор, 21 – Усман Дембеле, 7, 20, 32, Дезире Дуэ, 90+4

Незабитый пенальти: Йорген Ларсен, 50 (Норвегия)

🔹 Торонто (Канада), BMO Field

22:00. Сенегал – Ирак – 5:0

Голы: Хабиб Диарра, 4, Исмаила Сарр, 56, Пап Алассан Гуйе, 59, 71, Илиман Ндиайе, 82

Удаление: Ребин Сулака (Ирак)

Турнирная таблица

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​В плей-офф вышли 19 команд

Первые места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Франция, Аргентина

Вторые места: ЮАР, Канада, Марокко, Австралия, Кот-д'Ивуар, Япония, Норвегия

Третьи места: Босния и Герцеговина, Эквадор, Швеция

Место не определено: Колумбия

Рейтинг третьих мест

Определено 5 пар 1/16 финала:

ЮАР – Канада (28 июня, Инглвуд)

Нидерланды – Марокко (29 июня, Гваделупе)

США – Босния и Герцеговина (1 июля, Санта-Клара)

Бразилия – Япония (29 июня, Хьюстон)

Кот-д'Ивуар – Норвегия (30 июня, Арлингтон)​

Сетка плей-офф

Видео матча. Норвегия – Франция – 1:4

ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 7 мин

ГОЛ! 0:2. Усман Дембеле, 20 мин

ГОЛ! 1:2. Тело Осгор, 21 мин

ГОЛ! 1:3. Усман Дембеле, 32 мин

ГОЛ! 1:4. Дезире Дуэ, 90+4 мин

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