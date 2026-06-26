Таблица ЧМ. Итоги группы E: Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор – в плей-офф
Сборная Эквадора победила команду Германии, а Кот-д'Ивуара переиграл Кюрасао
В ночь с 25 на 26 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе E.
Из этой группы Германия, Кот-д'Ивуар и Эквадор вышли в плей-офф ЧМ-2026,
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Сборная Эквадора победила команду Германии (2:1), для которой этот матч турнирного значения не имел.
Сборная Кот-д'Ивуара переиграла команду Кюрасао (2:0) и заняла второе место в квартете. Дубль оформил Николя Пепе.
Германия оказалась выше Кот-д'Ивуара, поскольку выиграла личную встречу. Бундестим занял первое место в группе
Эквадор с 4 очками также вышел в плей-офф, поскольку точно попадет в 8 лучших среди 12 третьих мест.
Сборная Кюрасао набрала 1 пункт и выбыла из турнира, став аутсайдером квартета.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы E
- Германия (6 очков), Кот-д'Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
Чемпионат мира 2026. Группа E. 3-й тур, 25 июня 2026
🔹 Ист-Резерфорд (штат Нью-Джерси), Мидоулендс Стэдиум
23:00. Эквадор – Германия – 2:1
Голы: Нильсон Ангуло, 9, Гонсало Плата, 77 – Лерой Сане, 2
🔹 Филадельфия (штат Пенсильвания), Линкольн Файненшел Филд
23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2
Голы: Николя Пепе, 7, 64
Турнирная таблица
В плей-офф вышли 15 команд
- Первые места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Аргентина
- Вторые места: ЮАР, Канада, Марокко, Кот-д'Ивуар
- Третьи места: Босния и Герцеговина, Эквадор
- Место не определено: Франция, Норвегия, Колумбия
Рейтинг третьих мест
Сетка плей-офф
ГОЛ! 0:1. Лерой Сане, 2 мин
ГОЛ! 1:1. Нильсон Ангуло, 9 мин
ГОЛ! 2:1. Гонсало Плата, 77 мин
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