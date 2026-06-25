Таблица ЧМ. Группа A. Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала, Корея имеет шанс
Чехия набрала только 1 очка в 3 матчах и попрощалась с чемпионатом мира 2026
В ночь с 24 на 25 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.
Мексика и ЮАР вышли в плей-офф ЧМ-2026, Южная Корея находится в ожидании рейтинга третьих мест.
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Мексика победила Чехию (3:0) и вышла в 1/16 финала с первого места.
Сборная ЮАР переиграла команду Южную Корею (1:0) и заняла второе место в квартете.
Южная Корея с 3 очками может выйти в плей-офф, если попадет в 8 лучших среди третьих мест, но разница мячей отрицательная (2–3).
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы A
- Мексика (9 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
Чемпионат мира 2026. Группа A. 3-й тур, 25 июня 2026
🔹 Мехико (Мексика), Estadio Banorte
04:00. Чехия – Мексика – 0:3
Голы: Матео Чавес, 55, Хулиан Киньонес, 61, Альваро Фидальго, 90+4
🔹 Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA
04:00. ЮАР – Южная Корея – 1:0
Гол: Тапело Масеко, 63
Турнирная таблица
В плей-офф вышли 13 команд
- Первые места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Аргентина
- Вторые места: ЮАР, Канада, Марокко
- Третьи места: Босния и Герцеговина
- Место не определено: Франция, Норвегия, Колумбия
Рейтинг третьих мест
Сетка плей-офф
Видео матча. Чехия – Мексика – 0:3
Видео матча. ЮАР – Южная Корея – 1:0
Инфографика
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