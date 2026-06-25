Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица ЧМ. Группа A. Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала, Корея имеет шанс
Чемпионат мира
25 июня 2026, 17:23 | Обновлено 25 июня 2026, 19:13
241
0

Таблица ЧМ. Группа A. Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала, Корея имеет шанс

Чехия набрала только 1 очка в 3 матчах и попрощалась с чемпионатом мира 2026

25 июня 2026, 17:23 | Обновлено 25 июня 2026, 19:13
241
0
Таблица ЧМ. Группа A. Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала, Корея имеет шанс
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

​В ночь с 24 на 25 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.

Мексика и ЮАР вышли в плей-офф ЧМ-2026, Южная Корея находится в ожидании рейтинга третьих мест.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мексика победила Чехию (3:0) и вышла в 1/16 финала с первого места.

Сборная ЮАР переиграла команду Южную Корею (1:0) и заняла второе место в квартете.

Южная Корея с 3 очками может выйти в плей-офф, если попадет в 8 лучших среди третьих мест, но разница мячей отрицательная (2–3).

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы A

  • Мексика (9 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

Чемпионат мира 2026. Группа A. 3-й тур, 25 июня 2026

🔹 Мехико (Мексика), Estadio Banorte

04:00. Чехия – Мексика – 0:3

Голы: Матео Чавес, 55, Хулиан Киньонес, 61, Альваро Фидальго, 90+4

🔹 Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

04:00. ЮАР – Южная Корея – 1:0

Гол: Тапело Масеко, 63

Турнирная таблица

В плей-офф вышли 13 команд

  • Первые места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Аргентина
  • Вторые места: ЮАР, Канада, Марокко
  • Третьи места: Босния и Герцеговина
  • Место не определено: Франция, Норвегия, Колумбия

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

Видео матча. Чехия – Мексика – 0:3

Видео матча. ЮАР – Южная Корея – 1:0

Инфографика

По теме:
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Матч ЧМ Норвегия – Франция под угрозой переноса. В чем причина?
Маркевич высказался о потенциальном участии сборной Украины на ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная ЮАР по футболу видео голов и обзор сборная Южной Кореи по футболу выбор редакции статистические расклады сборная Чехии по футболу Хулиан Киньонес эксклюзив Гильермо Очоа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 25 июня 2026, 17:32 7
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение

Футболист может оказаться в «Галатасарае»

Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Футбол | 25 июня 2026, 07:37 5
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум

На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма» 

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 25.06.2026, 11:20
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Футбол | 25.06.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
ОФИЦИАЛЬНО. Бернардо Корради возглавил Сампдорию
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25.06.2026, 06:19
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00
Футбол
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
24.06.2026, 19:55 54
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 141
Футбол
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 4
Футбол
Украинец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Италию
Украинец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Италию
23.06.2026, 23:20 4
Волейбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем