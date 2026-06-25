Таблица ЧМ. Группа A. Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала, Корея имеет шанс

​В ночь с 24 на 25 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата мира 2026 в группе A.

Мексика и ЮАР вышли в плей-офф ЧМ-2026, Южная Корея находится в ожидании рейтинга третьих мест.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мексика победила Чехию (3:0) и вышла в 1/16 финала с первого места.

Сборная ЮАР переиграла команду Южную Корею (1:0) и заняла второе место в квартете.

Южная Корея с 3 очками может выйти в плей-офф, если попадет в 8 лучших среди третьих мест, но разница мячей отрицательная (2–3).

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы A

Мексика (9 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)

Чемпионат мира 2026. Группа A. 3-й тур, 25 июня 2026

🔹 Мехико (Мексика), Estadio Banorte

04:00. Чехия – Мексика – 0:3

Голы: Матео Чавес, 55, Хулиан Киньонес, 61, Альваро Фидальго, 90+4

🔹 Монтеррей (Мексика), Estadio BBVA

04:00. ЮАР – Южная Корея – 1:0

Гол: Тапело Масеко, 63

Турнирная таблица

В плей-офф вышли 13 команд

Первые места: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Аргентина

Вторые места: ЮАР, Канада, Марокко

Третьи места: Босния и Герцеговина

Место не определено: Франция, Норвегия, Колумбия

Рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

Видео матча. Чехия – Мексика – 0:3

Видео матча. ЮАР – Южная Корея – 1:0

Инфографика