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24 июня 2026, 11:41 | Обновлено 24 июня 2026, 11:54
361
0

Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал

Главные новости за 23 июня на Sport.ua

24 июня 2026, 11:41 | Обновлено 24 июня 2026, 11:54
361
0
Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 июня.

1. Голевой инстинкт. Сборная Португалии на ЧМ-2026 разгромила Узбекистан
Дубль Роналду помог добыть уверенную победу

2. Не реализовали ни одного момента. Сборная Англии сыграла вничью с Ганой
Ганцы еще не пропускали голов на чемпионате мира 2026

3. Еле обыграли Панаму. Хорватия не без проблем взяла три очка на ЧМ-2026
Панамская сборная потеряла все шансы на выход в плей-офф

4. Сборная Колумбии на чемпионате мира минимально победила ДР Конго
Колумбийская команда оформила выход в плей-офф ЧМ-2026

5A. Таблица ЧМ. Португалия с дублем Роналду практически вышла в плей-офф
Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка

5B. Таблица ЧМ. Англия и Гана фактически зафиксировали свой выход в плей-офф
Матч 2-го тура ЧМ-2026 завершился в нулевую ничью

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером
Дженнаро подписал с римским клубом двухлетний контракт

7A. Свитолина одолела нейтралку и вышла в 1/4 финала в Бад-Хомбурге
Элина в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову

7B. Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Вероника в двух сетах победила Аранчу Рус в 1-м раунде квалификации

7C. Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на WTA 250 в Истборне
Юлия уступила Анастасии Захаровой в трех сетах

8. Украинские легкоатлеты завоевали 7 медалей на Балканском чемпионате
Ирина Климец выиграла соревнования в метании молота

9. 7 футболистов, которых Динамо подписало из Франции. Где они сейчас?
Про тех, кто перешел в УПЛ из европейского топ-чемпионата

10. Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше
Вряд ли Роберто Мартинес решится на кардинальные кадровые перестановки

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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