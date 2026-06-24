Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 июня.

1. Голевой инстинкт. Сборная Португалии на ЧМ-2026 разгромила Узбекистан

Дубль Роналду помог добыть уверенную победу

2. Не реализовали ни одного момента. Сборная Англии сыграла вничью с Ганой

Ганцы еще не пропускали голов на чемпионате мира 2026

3. Еле обыграли Панаму. Хорватия не без проблем взяла три очка на ЧМ-2026

Панамская сборная потеряла все шансы на выход в плей-офф

4. Сборная Колумбии на чемпионате мира минимально победила ДР Конго

Колумбийская команда оформила выход в плей-офф ЧМ-2026

5A. Таблица ЧМ. Португалия с дублем Роналду практически вышла в плей-офф

Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка

5B. Таблица ЧМ. Англия и Гана фактически зафиксировали свой выход в плей-офф

Матч 2-го тура ЧМ-2026 завершился в нулевую ничью

6. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером

Дженнаро подписал с римским клубом двухлетний контракт

7A. Свитолина одолела нейтралку и вышла в 1/4 финала в Бад-Хомбурге

Элина в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову

7B. Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне

Вероника в двух сетах победила Аранчу Рус в 1-м раунде квалификации

7C. Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на WTA 250 в Истборне

Юлия уступила Анастасии Захаровой в трех сетах

8. Украинские легкоатлеты завоевали 7 медалей на Балканском чемпионате

Ирина Климец выиграла соревнования в метании молота

9. 7 футболистов, которых Динамо подписало из Франции. Где они сейчас?

Про тех, кто перешел в УПЛ из европейского топ-чемпионата

10. Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше

Вряд ли Роберто Мартинес решится на кардинальные кадровые перестановки