Дубль Роналду на ЧМ, сухая ничья Англии, Свитолина вышла в четвертьфинал
Главные новости за 23 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 июня.
1. Голевой инстинкт. Сборная Португалии на ЧМ-2026 разгромила Узбекистан
Дубль Роналду помог добыть уверенную победу
2. Не реализовали ни одного момента. Сборная Англии сыграла вничью с Ганой
Ганцы еще не пропускали голов на чемпионате мира 2026
3. Еле обыграли Панаму. Хорватия не без проблем взяла три очка на ЧМ-2026
Панамская сборная потеряла все шансы на выход в плей-офф
4. Сборная Колумбии на чемпионате мира минимально победила ДР Конго
Колумбийская команда оформила выход в плей-офф ЧМ-2026
5A. Таблица ЧМ. Португалия с дублем Роналду практически вышла в плей-офф
Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка
5B. Таблица ЧМ. Англия и Гана фактически зафиксировали свой выход в плей-офф
Матч 2-го тура ЧМ-2026 завершился в нулевую ничью
6. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером
Дженнаро подписал с римским клубом двухлетний контракт
7A. Свитолина одолела нейтралку и вышла в 1/4 финала в Бад-Хомбурге
Элина в трех сетах переиграла Людмилу Самсонову
7B. Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Вероника в двух сетах победила Аранчу Рус в 1-м раунде квалификации
7C. Стародубцева проиграла матч 1/16 финала на WTA 250 в Истборне
Юлия уступила Анастасии Захаровой в трех сетах
8. Украинские легкоатлеты завоевали 7 медалей на Балканском чемпионате
Ирина Климец выиграла соревнования в метании молота
9. 7 футболистов, которых Динамо подписало из Франции. Где они сейчас?
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10. Роналду тянет Португалию ко дну? Он любит свою страну, но себя любит больше
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