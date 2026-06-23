Таблица ЧМ. Португалия с дублем Роналду практически вышла в плей-офф
Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка
Сборная Португалии одержала разгромную победу над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в Хьюстоне (штат Техас) на арене NRG Stadium.
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Дубль оформил Криштиану Роналду, знаменитый форвард португальцев. Также отличились Нуну Мендеш, Рафаэл Леау, плюс автогол соперников.
Португалия набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф (но еще не математически).
Узбекистан потерпел второе поражение подряд и значительно усложнил свои шансы на продолжение борьбы на турнире.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы K:
- Португалия (4 очка), Колумбия (3), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
Дальнейшее расписание матчей группы J
- 23 июня. Колумбия – ДР Конго
- 27 июня. Колумбия – Португалия, ДР Конго – Узбекистан
Чемпионат мира 2026. Группа K. 2-й тур, 23 июня 2026
Хьюстон (штат Техас, США), NRG Stadium
Португалия – Узбекистан – 5:0
Голы: Криштиану Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17, Абдувахид Нематов, 60 (автогол), Рафаэл Леау, 87
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