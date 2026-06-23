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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:01 | Обновлено 23 июня 2026, 22:58
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Таблица ЧМ. Португалия с дублем Роналду практически вышла в плей-офф

Португальцы разгромили сборную Узбекистана со счетом 5:0 и набрали 4 очка

23 июня 2026, 22:01 | Обновлено 23 июня 2026, 22:58
1599
0
Таблица ЧМ. Португалия с дублем Роналду практически вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Сборная Португалии одержала разгромную победу над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Хьюстоне (штат Техас) на арене NRG Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Криштиану Роналду, знаменитый форвард португальцев. Также отличились Нуну Мендеш, Рафаэл Леау, плюс автогол соперников.

Португалия набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф (но еще не математически).

Узбекистан потерпел второе поражение подряд и значительно усложнил свои шансы на продолжение борьбы на турнире.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы K:

  • Португалия (4 очка), Колумбия (3), ДР Конго (1), Узбекистан (0)

Дальнейшее расписание матчей группы J

  • 23 июня. Колумбия – ДР Конго
  • 27 июня. Колумбия – Португалия, ДР Конго – Узбекистан

Чемпионат мира 2026. Группа K. 2-й тур, 23 июня 2026

Хьюстон (штат Техас, США), NRG Stadium

Португалия – Узбекистан – 5:0

Голы: Криштиану Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17, Абдувахид Нематов, 60 (автогол), Рафаэл Леау, 87

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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