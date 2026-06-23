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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:29 | Обновлено 23 июня 2026, 22:59
141
0

ФОТО. Дубль Роналду. Португалия отгрузила 5 мячей в ворота Узбекистана

Также отличились Нуну Мендеш, Рафаэл Леау, плюс автогол соперников

23 июня 2026, 22:29 | Обновлено 23 июня 2026, 22:59
141
0
ФОТО. Дубль Роналду. Португалия отгрузила 5 мячей в ворота Узбекистана
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче чемпионата мира 2026.

Поединок 2-го тура состоялся в Хьюстоне (штат Техас) на арене NRG Stadium.

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Дубль оформил Криштиану Роналду, знаменитый форвард португальцев. Также отличились Нуну Мендеш, Рафаэл Леау, плюс автогол соперников.

Португалия набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф. Узбекистан потерпел второе поражение подряд.

Турнирное положение: Португалия (4 очка), Колумбия (3), ДР Конго (1), Узбекистан (0).

Чемпионат мира 2026. Группа K. 2-й тур, 23 июня 2026

Хьюстон (штат Техас, США), NRG Stadium

Португалия – Узбекистан – 5:0

Голы: Криштиану Роналду, 6, 39, Нуну Мендеш, 17, Абдувахид Нематов, 60 (автогол), Рафаэл Леау, 87

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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