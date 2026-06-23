ФОТО. Дубль Роналду. Португалия отгрузила 5 мячей в ворота Узбекистана

Португалия набрала 4 очка и практически вышла в плей-офф. Узбекистан потерпел второе поражение подряд.

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Поединок 2-го тура состоялся в Хьюстоне (штат Техас) на арене NRG Stadium.

Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана (5:0) в матче чемпионата мира 2026.

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