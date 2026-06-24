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Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:05 | Обновлено 24 июня 2026, 02:00
366
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Таблица ЧМ. Англия и Гана фактически зафиксировали свой выход в плей-офф

Матч 2-го тура ЧМ-2026 завершился в нулевую ничью

24 июня 2026, 01:05 | Обновлено 24 июня 2026, 02:00
366
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Таблица ЧМ. Англия и Гана фактически зафиксировали свой выход в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Англии и Ганы не определили победителя (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на стадионе Gillette Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Англии имела серьезное преимущество по ударам (19 против 2) и по владению мячом (79%).

Несмотря на это, открыть счет команде Туманного Альбиона так и не удалось.

Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).

В другом матче 2-го тура группы L сыграют Панама и Хорватия, которые пока идут без набранных очков.

ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L

  • Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0)

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:

  • Англия – 100%, Гана – 93%, Хорватия – 86%, Панама – 7%

Дальнейшее расписание матчей группы L

  • 23 июня. Панама – Хорватия
  • 27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана

Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium

23:00. Англия – Гана – 0:0

Видео голов и обзор матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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2) Хорватия
3) CIV
4) Сенегал
5) Австралия
6) Канада
7) Египет
8) Швеция
9) Австрия
10) УРУГВАЙ
кф. на победу в турнире в пределах 100 и 300к1
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