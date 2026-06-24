Таблица ЧМ. Англия и Гана фактически зафиксировали свой выход в плей-офф

Сборные Англии и Ганы не определили победителя (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на стадионе Gillette Stadium.

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Сборная Англии имела серьезное преимущество по ударам (19 против 2) и по владению мячом (79%).

Несмотря на это, открыть счет команде Туманного Альбиона так и не удалось.

Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).

В другом матче 2-го тура группы L сыграют Панама и Хорватия, которые пока идут без набранных очков.

ЧМ-2026 Турнирная таблица группы L

Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0)

Аналитики оценили шансы сборных на выход в плей-офф:

Англия – 100%, Гана – 93%, Хорватия – 86%, Панама – 7%

Дальнейшее расписание матчей группы L

23 июня. Панама – Хорватия

27 июня. Панама – Англия, Хорватия – Гана

Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium

23:00. Англия – Гана – 0:0

Видео голов и обзор матча

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