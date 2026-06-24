Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Англия с 19 ударами и владением мяча 79% не сумела забить Гане
Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:34 | Обновлено 24 июня 2026, 01:59
40
0

ФОТО. Англия с 19 ударами и владением мяча 79% не сумела забить Гане

Обе команды практически гарантировали себе путевки в плей-офф ЧМ-2026

24 июня 2026, 01:34 | Обновлено 24 июня 2026, 01:59
40
0
ФОТО. Англия с 19 ударами и владением мяча 79% не сумела забить Гане
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на арене Gillette Stadium.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Англии имела серьезное преимущество по ударам (19 против 2) и по владению мячом (79%).

Несмотря на это, забить гол Гарри Кейну и его партнерам не удалось.

Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).

Турнирное положение: Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium

23:00. Англия – Гана – 0:0

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Англией и Ганой
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Панама – Хорватия
Тренер сборной Сенегала: «Мы в затруднительном положении, и это правда»
сборная Англии по футболу сборная Ганы по футболу Гарри Кейн видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Проклятие колдуна. Кейн не забил в ворота Ганы с убойной позиции
Футбол | 24 июня 2026, 00:56 0
ФОТО. Проклятие колдуна. Кейн не забил в ворота Ганы с убойной позиции
ФОТО. Проклятие колдуна. Кейн не забил в ворота Ганы с убойной позиции

Гарри упустил отличную возможность вывести Англию вперед на 86-й минуте матча ЧМ

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23 июня 2026, 08:49 19
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб

В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»

У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Футбол | 23.06.2026, 17:58
У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
У Роналду на шести ЧМ столько же голов, сколько у Месси в четырех матчах
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Футбол | 23.06.2026, 01:21
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 23.06.2026, 12:15
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 10
Футбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
22.06.2026, 06:32 1
Бокс
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
В команде Усика раскрыли правду о бою с Верховеном. Есть последствия
В команде Усика раскрыли правду о бою с Верховеном. Есть последствия
22.06.2026, 06:40
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 30
Футбол
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
Красюк объяснил, почему постоянно советует Усику завершить карьеру
22.06.2026, 14:06 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем