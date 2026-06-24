ФОТО. Англия с 19 ударами и владением мяча 79% не сумела забить Гане

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на арене Gillette Stadium.

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Сборная Англии имела серьезное преимущество по ударам (19 против 2) и по владению мячом (79%).

Несмотря на это, забить гол Гарри Кейну и его партнерам не удалось.

Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).

Турнирное положение: Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium

23:00. Англия – Гана – 0:0

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