ФОТО. Англия с 19 ударами и владением мяча 79% не сумела забить Гане
Обе команды практически гарантировали себе путевки в плей-офф ЧМ-2026
Сборные Англии и Ганы сыграли вничью (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на арене Gillette Stadium.
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Сборная Англии имела серьезное преимущество по ударам (19 против 2) и по владению мячом (79%).
Несмотря на это, забить гол Гарри Кейну и его партнерам не удалось.
Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).
Турнирное положение: Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026
Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium
23:00. Англия – Гана – 0:0
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