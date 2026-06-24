ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Англией и Ганой

Сборные Англии и Ганы не определили победителя (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на стадионе Gillette Stadium.

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Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем получил приз лучшему игроку матча.

Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).

Турнирное положение: Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium

Англия – Гана – 0:0

ФОТО. Джуд Беллингем получил приз лучшему игроку матча

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