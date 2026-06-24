ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Англией и Ганой
Джуд Беллингем получил приз самому ценному футболисту поединка
Сборные Англии и Ганы не определили победителя (0:0) в матче 2-го тура чемпионата мира 2026.
Поединок состоялся в Фоксборо (штат Массачусетс, США) на стадионе Gillette Stadium.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем получил приз лучшему игроку матча.
Англия и Гана набрали по 4 очка и фактически обеспечили себе выход в плей-офф (но еще не математически).
Турнирное положение: Англия, Гана (по 4 очка), Панама, Хорватия (по 0).
Чемпионат мира 2026. Группа L. 2-й тур, 23 июня 2026
Фоксборо (штат Массачусетс, США), Gillette Stadium
Англия – Гана – 0:0
ФОТО. Джуд Беллингем получил приз лучшему игроку матча
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико выбрал самого сильного панчера в качестве соперника
Логан советует Александру завершить карьеру