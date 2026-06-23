Стародубцева не смогла выиграть матч 1/16 финала на WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 55) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом круге Стародубцева проиграла нейтральной теннисистке Анастасии Захаровой (WTA 91) в трехсетовом триллере – 4:6, 6:3, 3:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Захарова в следующем круге сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией, которая одолела первую сеяную Жасмин Паолини.

На травяном турнире в Великобритании Украину представляет в одиночном разряде Ангелина Калинина, которая во втором круге сыграет с Маккартни Кесслер. Поединок запланирован на 24 июня, ориентировочно в 13:00 по Киеву.

В парном разряде играет украинка Надежда Киченок с напарницей Макото Ниномией. 23 июня в 1/8 финала тандем сыграет с Софией Кенин и Аленой Остапенко. Ориентировочно поединок начнется в 15:45 по Киеву.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова [Q] – 4:6, 6:3, 3:6