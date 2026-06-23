Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Жасмин Паолини проиграла Татьяне Марии в двух сетах
Первая сеяная, итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 14) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Паолини проиграла представительнице Германии Татьяне Марии (WTA 112) в матче 1/16 финала в двух сетах за 1 час и 30 минут – 4:6, 3:6.
Счет очных встреч соперниц – 3:3.
В лайв-рейтинге Паолини опустилась на 17-ю строчку.
Для итальянской теннисистки это был первый матч на травяном покрытии в сезоне-2026.
Во втором круге Татьяна сыграет с победительницей поединка Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова.
WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала
Жасмин Паолини [1] – Татьяна Мария – 4:6, 3:6
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный украинский певец разбирается в футболе не хуже футбольных экспертов
Маркета Вондроушова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы