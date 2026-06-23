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WTA
23 июня 2026, 14:44 | Обновлено 23 июня 2026, 15:08
343
0

Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне

Жасмин Паолини проиграла Татьяне Марии в двух сетах

23 июня 2026, 14:44 | Обновлено 23 июня 2026, 15:08
343
0
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
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Первая сеяная, итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 14) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Паолини проиграла представительнице Германии Татьяне Марии (WTA 112) в матче 1/16 финала в двух сетах за 1 час и 30 минут – 4:6, 3:6.

Счет очных встреч соперниц – 3:3.

В лайв-рейтинге Паолини опустилась на 17-ю строчку.

Для итальянской теннисистки это был первый матч на травяном покрытии в сезоне-2026.

Во втором круге Татьяна сыграет с победительницей поединка Юлия Стародубцева – Анастасия Захарова.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Жасмин Паолини [1] – Татьяна Мария – 4:6, 3:6

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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