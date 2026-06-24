Колдуны что-то знают. Сборная Англии сыграла вничью с Ганой

В Бостоне состоялся поединок чемпионата мира, в котором встретились представители группы L сборные Англии и Ганы. Обе команды стартовали на мундиале с побед, но игру при этом они продемонстрировали разную. Англичане запомнились зрелищным футболом в матче против Хорватии, в то время как Гана в прагматичном стиле вырвала три очка у Панамы. Таким образом, в очном противостоянии соперники намеревались определить единоличного лидера группы.

После стартового свистка англичане начали неспешно расшатывать оборону сборной Ганы. Сделать это было непросто, ведь «черные звезды» выстроили насыщенную защитную линию, которая справлялась с планомерными позиционными атаками «львов». Англичане пробовали найти свои шансы навесными передачами, но это не приносило результата. Ганцы контролировали воздух в своей штрафной, особенно это касается высоченного защитника Опоку.

Во время кулинг-брейка Томас Тухель устроил «разбор полетов» со своими футболистами. На некоторое время это сработало, и англичане добавили своим атакам скорость. Но «черные звезды» и тут справились с давлением. У сборной Англии активными действиями на правом фланге выделялся Мадуэке, но этого было мало для создания голевых моментов. До перерыва «львы» так ни разу и не пробили в створ ворот соперников. То же касается и сборной Ганы, но она свою задачу на первый тайм выполнила.

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В начале второй половины встречи «черные звезды» начали действовать смелее и чаще приближались к штрафной Англии. Вскоре первый удар в створ соперников нанес Гордон, и это уже был успех для фаворитов противостояния.

Но находить свободные зоны у штрафной сборной Ганы «львам» было все так же непросто. Мобильная оборона номинальных гостей выглядела неприступной стеной для англичан и слаженно разрушала атаки соперников. А будь во время контрвыпада порасторопней Аду, то «львам» и вовсе пришлось бы отыгрываться.

В концовке встречи англичане вспомнили про свой статус фаворитов и устроили штурм ворот Ганы. Вырвать для сборной Англии победу мог Сака, но на его удар среагировал Асаре. Голкипер был бессилен после удара головой О’Райлли, но ганцев выручила перекладина, а Кейн с добивания пробила выше ворот.

Ничейный счет стал отличным результатом для «черных звезд», которые и во втором матче оставили свои ворота в неприкосновенности. Сборной Англии эта ничья, конечно, доставила дискомфорт, но на итоговом турнирном положении «львов» она вряд ли скажется. Завершат групповой этап англичане поединком против Панамы, а Гана встретится с Хорватией.

Чемпионат мира. Группа L. 2-й тур.

Англия – Гана – 0:0

Предупреждения: Райс (41) – Уильямс (60)

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Геи, Спенс (О'Райлли, 66), Андерсон (Эзе, 73), Райс, Мадуэке (Рашфорд, 83), Беллингем (Роджерс, 73), Гордон (Сака, 66), Кейн.

Гана: Асаре, Сеная, Аджетей, Опоку, Менса, Йиренкьи, Партей, Сибо, Уильямс (Фатаву, 66), Айю (Аду, 66; Баба, 95), Семенио.

Арбитр: Саид Мартинес (Гондурас)

Стадион «Boston Stadium» (Бостон, США)

АНГЛИЯ – ГАНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА