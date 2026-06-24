Тухель пояснил, почему сборная Англии не сумела одолеть Гану в матче ЧМ-26

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель пообщался с журналистами после ничейного матча с Ганой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026:

– У Англии четыре очка перед последним матчем группы. Как это влияет на план на игру с Панамой?

– Честно говоря, пока не знаю. О следующем матче мы начнем думать завтра. Сегодня мы пытались вскрыть низкий блок Ганы. Нужно отдать сопернику должное: они оборонялись с огромной решимостью, дисциплиной и физической мощью. Это была одна из самых физических оборонительных игр, которые я видел. Я по-прежнему считаю, что мы играем в одной из самых сложных групп на этом чемпионате мира. Первый матч был очень трудным, второй тоже – просто совершенно другим. Сейчас нужно проанализировать игру, восстановиться и готовиться к Панаме.

– Вы сделали много атакующих замен, но не выпустили Айвена Тоуни и Олли Уоткинса. Почему решили менять фланги, а не Харри Кейна?

– Снимать Гарри Кейна при счете 0:0 в таком матче – не видел этого решения сегодня. Это еще не плей-офф и не ситуация, когда ты проигрываешь 0:1 и идешь ва-банк. Мы посчитали, что правильнее изменить фланги. Момент в концовке как раз пришел к Кейну. Обычно именно он должен оказываться в такой позиции. В 99 случаях из 100 он забьет, и тогда мы бы говорили о терпеливой и дисциплинированной победе. Но счет 0:0 – и заголовки будут другими. Так всегда бывает: историю рассказывают уже после результата.

Мы старались активнее подключать крайних защитников, потому что Гана оборонялась по схеме 4-5-1. Хотели атаковать навесы тремя игроками, подавать больше и точнее. У нас было много подач, много стандартов, чтобы решить матч. Но нам не хватило точности и хладнокровия. Иногда в таких матчах нужен рикошет или ошибка соперника. Гана ошибки не сделала.

– В перерыве были эмоции между Джудом Беллингемом и тренерским штабом Ганы. Карлуш Кейруш считал, что Джуд мог получить красную карточку. Как вы это увидели?

– Я сегодня не видел эпизода на красную карточку для нас. Матч постоянно прерывался, было сложно поймать ритм. Но никто не вывел нас из себя. Это был обычный обмен эмоциями. Джуд постоял за себя и за команду, в этом нет проблемы. В перерыве мы были спокойны. Мы понимали, что эмоции – часть игры, но не хотели отвлекаться на то, что нам не помогает. Мы сказали игрокам сохранять ритм, продолжать стучаться в эту стену и искать способ ее пробить.

Во втором тайме мы подключали больше игроков по флангам, начали подавать раньше и агрессивнее. Но при этом нельзя было выключаться ни на секунду: физическая мощь Ганы в обороне сразу превращалась в опасность в контратаках. Мы допустили только две контратаки, но обе были очень опасными. В этом и была история матча.

– Некоторые болельщики будут разочарованы ничьей 0:0. Деклан Райс сказал, что важно сохранять терпение и спокойствие. Вы бы сказали то же фанатам?

– Да, конечно. Турнир длинный. Игроки попробовали все и играли с правильной энергией. Понимаю, что такой матч трудно смотреть. Когда одна команда пытается играть против очень низкого блока, а пространства нет, создавать моменты сложно. Это не так зрелищно, как открытая игра, где обе команды идут вперед. Мы всегда хотим радовать болельщиков, но сегодня это было трудно. Надеюсь, они не потеряют веру. Впереди длинный путь. И снова нужно отдать должное сопернику. Эта игра подтвердила: наша группа действительно очень сложная.

– Может ли формат турнира провоцировать такие матчи? Команды понимают, что четыре очка почти гарантируют выход дальше, и просто садятся в оборону.

– Гана выиграла у Панамы на последней минуте, и для них было понятно: четыре очка – цель. Это их право. После финального свистка они праздновали ничью как победу, а мы были разочарованы. Это показывает разницу в подходах. Но жаловаться не на что. Есть как есть. У Ганы много качества, скорости и физики. Мы не хотели быть наивными и с первых минут открывать матч. Если они получают пространство и разгоняются в контратаке, их очень трудно остановить.

Нам нужно было быть осторожными и терпеливыми. В первом тайме мы были очень дисциплинированны и почти ничего не позволили сопернику. Это важно, даже если для болельщиков выглядит не слишком зрелищно. Во втором тайме мы добавили игроков в атаку по флангам, но вскрыть их не смогли. Формат есть формат. Команд и матчей стало больше. Гана имела право играть так, как играла. Для меня в нашей игре больше положительного, чем отрицательного.

– Англия слишком зависит от Гарри Кейна в атаке?

– А Аргентина слишком зависит от Месси? Франция – от Мбаппе? Это нормальная вещь. Игроки мирового класса делают то, что умеют. Полагаться на Харри естественно: он любит ответственность и берет ее на себя. В первом матче у нас было три разных автора голов. Так что дело не только в нем. Сегодня он не был вовлечен так, как нам хотелось бы, но пространства почти не было. По сути, два наших центральных защитника начинали атаки, а дальше было восемь против десяти.

В тех моментах, которые у Гарри были, ему немного не повезло. Последний шанс обычно для него – гол. Он мог принести нам заслуженную победу. Мы полагаемся на Гарри, потому что можем. Он наш форвард. Но чрезмерной зависимости нет.

– Вы делали ставку на фланги и подачи. Как не стать предсказуемыми? Есть ли идеи, как вскрывать такие команды через центр?

– Идеи есть. Во время последней паузы на воду у меня была мысль, как можно подключить больше игроков через центр, но я немного колебался. Не хочу сейчас объяснять это подробно, потому что, возможно, мы попробуем это позже на турнире. Я не думаю, что мы стали предсказуемыми. У нас широкие вингеры, сильные фланги, крайние защитники и игроки в полуфлангах, которые подключаются в атаку. Мы всегда можем играть через центр и переводить мяч. Но сегодня было очень сложно из-за сильной оборонительной структуры соперника.

– Англия была фаворитом. Это тревожный звонок или просто сложный матч группового этапа?

– Это сложный групповой этап и сложный матч. Нам не нужен тревожный звонок. Все игроки полностью вовлечены, все готовы, в этом не может быть сомнений. В нашей игре не было самоуверенности. Если что-то и было, то иногда, возможно, мы были даже слишком осторожны.

У нас четыре очка после двух матчей и впереди еще одна игра. Мы можем выиграть последний матч и будем пытаться это сделать. Важно, чтобы эмоции не взлетали слишком высоко и не падали слишком низко. Сегодня – не провал. Это просто трудный футбольный матч, такое бывает.

– Некоторые называют это «проверкой реальностью». Это справедливо?

– Шесть дней назад тоже была реальность. Сегодня – тоже реальность. Не нужно слишком высоко взлетать и слишком низко падать.

Гана – очень сложный соперник: качественный, физически мощный, быстрый на каждой позиции, готовый защищаться один в один и блокировать удары телом. Да, это проверка реальностью. Но никто из нас не думал, что матч будет легким. Я знал, с каким качеством и физикой мы столкнемся. Мы сделали много правильных вещей, которые могут помочь нам дальше. Мы были дисциплинированны и осторожны при владении мячом.

Многое было лучше, чем против Хорватии. Да, не было такого результата и таких эмоций, но для танго нужны двое. Если у нас было около 80% владения, а матч все равно такой трудный, это говорит и о качестве соперника.

– Как вы относитесь к паузам на воду? Болельщики свистят каждый раз, когда они начинаются.

– Мы используем их, как и все. Я тренер, и это возможность поговорить с игроками, дать инструкции, что-то скорректировать. Считаю справедливым, что правило одинаково для всех. Конечно, немного странно, когда идет дождь, 19 градусов, а у вас все равно пауза на воду. Но правила есть правила, мы адаптируемся. В целом мне больше нравится футбол в два тайма.

Видеообзор матча Англия – Гана (0:0)