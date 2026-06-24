23 июня сборные Англии и Ганы провели матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Джилетт в Фоксборо и завершилась со счетом 0:0.

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На 86-й минуте англичане создали самую опасную атаку за весь матч, кульминацией которой стал удар выше ворот от Гарри Кейна с убойной позиции.

После двух туров у Англии и Ганы по 4 очка. Обе сборные одной ногой в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа K

Первый тур. 23 июня

Англия – Гана – 0:0

Видеообзор матча