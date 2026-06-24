Чемпионат мира24 июня 2026, 01:32 |
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Англия – Гана – 0:0. Как Кейн умудрился не забить? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы L ЧМ-2026 23 июня в 23:00 по Киеву
24 июня 2026, 01:32 |
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23 июня сборные Англии и Ганы провели матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.
Встреча прошла на стадионе Джилетт в Фоксборо и завершилась со счетом 0:0.
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На 86-й минуте англичане создали самую опасную атаку за весь матч, кульминацией которой стал удар выше ворот от Гарри Кейна с убойной позиции.
После двух туров у Англии и Ганы по 4 очка. Обе сборные одной ногой в плей-офф.
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ЧМ-2026. Группа K
Первый тур. 23 июня
Англия – Гана – 0:0
Видеообзор матча
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