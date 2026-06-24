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Англия
23.06.2026 23:00 – FT 0 : 0
Гана
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Чемпионат мира
24 июня 2026, 01:32 |
538
0

Англия – Гана – 0:0. Как Кейн умудрился не забить? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы L ЧМ-2026 23 июня в 23:00 по Киеву

24 июня 2026, 01:32 |
538
0
Англия – Гана – 0:0. Как Кейн умудрился не забить? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Англии и Ганы провели матч 2-го тура группы K чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Джилетт в Фоксборо и завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте англичане создали самую опасную атаку за весь матч, кульминацией которой стал удар выше ворот от Гарри Кейна с убойной позиции.

После двух туров у Англии и Ганы по 4 очка. Обе сборные одной ногой в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа K

Первый тур. 23 июня

Англия – Гана – 0:0

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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