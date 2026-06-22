Во вторник, 23 июня, состоится поединок группы L чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Ганы. Матч пройдет в Бостоне (США) на «Boston Stadium», игра начнется в 23:00 по киевскому времени.

Англичане стартовали на чемпионате мира с непростой победы над Хорватией со счетом 4:2. Первый тайм команды завершили вничью, а после перерыва «львы» забили еще два гола в ворота соперников. В составе Англии результативными ударами отметились Кейн (дубль), Беллингем и Рашфорд. Сборная Ганы в первом туре группового этапа также победила, обыграв Панаму со счетом 1:0. На пятой компенсированной минуте победу для своей команды вырвал Йиренки.

Победная серия сборной Англии на официальном уровне длится 12 матчей, а беспроигрышная серия Ганы – 7 игр (6 побед и 1 ничья).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Гана, за которой можно следить в украинской версии сайта.