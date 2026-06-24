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  4. Гарри КЕЙН: «В 9 из 10 случаев я такое забиваю, но мяч просто не лег»
Чемпионат мира
24 июня 2026, 03:46 | Обновлено 24 июня 2026, 03:47
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0

Гарри КЕЙН: «В 9 из 10 случаев я такое забиваю, но мяч просто не лег»

Форвард сборной Англии дал развернутый комментарий о матче с Ганой

24 июня 2026, 03:46 | Обновлено 24 июня 2026, 03:47
105
0
Гарри КЕЙН: «В 9 из 10 случаев я такое забиваю, но мяч просто не лег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о матче второго тура ЧМ-2026 против Ганы, который завершился безголевой ничьей (0:0). Нападающий мог бы вырвать для своей команды победу, но не забил в убойном эпизоде в концовке встречи.

«Очевидно, что мы разочарованы из-за того, что не выиграли. Мы знали, что будем много владеть мячом, так и случилось. Соперник защищался глубоким компактным блоком и усложнил нам игру в центре поля, поэтому вся борьба сместилась на фланги и перешла в дуэли один на один. Думаю, в конце обоих таймов мы поймали кураж и создали несколько моментов.

Это был матч, где мы могли бы спокойно выиграть 1:0 или 2:0 и двигаться дальше. Игра априори не могла быть самой привлекательной из-за стиля соперника. Надо отдать им должное: они хорошо защищались и были опасны на контратаках. В общем, мы с этим неплохо справились. У них почти не было шансов. Мы берем это очко и идем дальше.

Чего не хватало? Возможно, совсем немного индивидуального мастерства, но такие поединки всегда тяжелые. Я уже участвовал в подобных матчах, как и многие из наших парней. Иногда нужен быстрый гол, чтобы раскрыть игру и заставить соперника выйти из обороны. Но чем дольше на табло держится счет 0:0, тем больше они начинают верить в себя и самоотверженнее защищаться. Тем не менее, в конце матча у нас все равно были шансы. Обычно в таких ситуациях я забиваю. Сегодня не суждено было, но я уже слишком долго живу жизнью форварда, чтобы знать: залетает не все. В девяти случаях из десяти я реализую такой момент, но сегодня мяч просто не лег как надо.

Меня персонально опекал Партей, поэтому у меня не было пространства, чтобы опускаться глубже. Они хорошо защищали свою штрафную площадь. Играть через центр было тяжело, так как там все было перекрыто. Такие матчи случаются. В конце концов, мы играем на чемпионате мира.

Мы в отличном положении, следующий матч – против Панамы. Ранее я уже говорил, что мы должны разделять этот турнир на две части: групповой этап и плей-офф. Первый раунд почти позади, и мы с нетерпением ждем возвращения на поле», – сказал Кейн.

Видеообзор матча

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Андрей Витренко Источник: BBC
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