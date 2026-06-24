Чемпионат мира24 июня 2026, 03:24 | Обновлено 24 июня 2026, 03:25
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Заколдованный тур. Негативная тенденция Англии на чемпионатах мира и Европы
Три льва уже 8 лет не могут одолеть соперников во втором туре
24 июня 2026, 03:24 | Обновлено 24 июня 2026, 03:25
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Сборная Англии продлила неутешительную тенденцию на топ-турнирах после ничейного матча против Ганы на мундиале 2026 (0:0).
«Три льва» не могут оформить победу в поединках второго тура на протяжении последних восьми лет на чемпионатах Европы и мира.
Второй тур стал заколдованным для Англии со времен разгрома сборной Панамы на ЧМ-2018 (6:1).
С тех пор сборная Англии четыре раза подряд сыграла вничью во вторых турах на Евро и ЧМ.
Последние матчи сборной Англии во втором туре ЧЕ и ЧМ:
- ЧЕ-2020: Англия – Шотландия – 0:0
- ЧМ-2022: Англия – США – 0:0
- ЧЕ-2024: Англия – Дания – 1:1
- ЧМ-2026: Англия – Гана – 0:0
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