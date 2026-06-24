Заколдованный тур. Негативная тенденция Англии на чемпионатах мира и Европы

Сборная Англии продлила неутешительную тенденцию на топ-турнирах после ничейного матча против Ганы на мундиале 2026 (0:0).

«Три льва» не могут оформить победу в поединках второго тура на протяжении последних восьми лет на чемпионатах Европы и мира.

Второй тур стал заколдованным для Англии со времен разгрома сборной Панамы на ЧМ-2018 (6:1).

С тех пор сборная Англии четыре раза подряд сыграла вничью во вторых турах на Евро и ЧМ.

Последние матчи сборной Англии во втором туре ЧЕ и ЧМ: