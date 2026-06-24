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Чемпионат мира
24 июня 2026, 03:24 | Обновлено 24 июня 2026, 03:25
105
0

Заколдованный тур. Негативная тенденция Англии на чемпионатах мира и Европы

Три льва уже 8 лет не могут одолеть соперников во втором туре

24 июня 2026, 03:24 | Обновлено 24 июня 2026, 03:25
105
0
Заколдованный тур. Негативная тенденция Англии на чемпионатах мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Англии продлила неутешительную тенденцию на топ-турнирах после ничейного матча против Ганы на мундиале 2026 (0:0).

«Три льва» не могут оформить победу в поединках второго тура на протяжении последних восьми лет на чемпионатах Европы и мира.

Второй тур стал заколдованным для Англии со времен разгрома сборной Панамы на ЧМ-2018 (6:1).

С тех пор сборная Англии четыре раза подряд сыграла вничью во вторых турах на Евро и ЧМ.

Последние матчи сборной Англии во втором туре ЧЕ и ЧМ:

  • ЧЕ-2020: Англия – Шотландия – 0:0
  • ЧМ-2022: Англия – США – 0:0
  • ЧЕ-2024: Англия – Дания – 1:1
  • ЧМ-2026: Англия – Гана – 0:0
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Андрей Витренко Источник: BBC
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