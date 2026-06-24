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  4. Гана – 1 из 5 сборных, которая никогда не уступала Англии. Кто другие?
Чемпионат мира
24 июня 2026, 02:14 | Обновлено 24 июня 2026, 02:38
138
0

Гана – 1 из 5 сборных, которая никогда не уступала Англии. Кто другие?

Африканская команда выстояла в матче ЧМ-2026

24 июня 2026, 02:14 | Обновлено 24 июня 2026, 02:38
138
0
Гана – 1 из 5 сборных, которая никогда не уступала Англии. Кто другие?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Ганы продлила беспроигрышную серию против Англии после матча второго тура на чемпионате мира 2026. Африканская команда выстояла и поделила очки с «тремя львами» (0:0).

Первая встреча команд состоялась в 2011 году, и тот товарищеский матч также завершился вничью – 1:1.

Гана осталась одной из пяти команд, которые не по зубам англичанам. Компанию Гане в списке составляют Саудовская Аравия, Алжир, Гондурас и Южная Корея.

С саудовцами сборная Англии встречалась дважды, но ни разу не победила. С остальными командами англичане провели всего по одному матчу.

Список команд, которые никогда не проигрывали Англии:

  • Гана: товарищеский матч, 2011, ничья – 1:1; чемпионат мира, 2026, ничья – 0:0
  • Гондурас: товарищеский матч, 2014, ничья – 0:0
  • Алжир: чемпионат мира, 2010, ничья – 0:0
  • Саудовская Аравия: товарищеский матч, 1988, ничья – 1:1; товарищеский матч, 1998, ничья – 0:0
  • Южная Корея: товарищеский матч, 2002, ничья – 1:1
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Андрей Витренко Источник: Squawka
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