Гана – 1 из 5 сборных, которая никогда не уступала Англии. Кто другие?
Африканская команда выстояла в матче ЧМ-2026
Сборная Ганы продлила беспроигрышную серию против Англии после матча второго тура на чемпионате мира 2026. Африканская команда выстояла и поделила очки с «тремя львами» (0:0).
Первая встреча команд состоялась в 2011 году, и тот товарищеский матч также завершился вничью – 1:1.
Гана осталась одной из пяти команд, которые не по зубам англичанам. Компанию Гане в списке составляют Саудовская Аравия, Алжир, Гондурас и Южная Корея.
С саудовцами сборная Англии встречалась дважды, но ни разу не победила. С остальными командами англичане провели всего по одному матчу.
Список команд, которые никогда не проигрывали Англии:
- Гана: товарищеский матч, 2011, ничья – 1:1; чемпионат мира, 2026, ничья – 0:0
- Гондурас: товарищеский матч, 2014, ничья – 0:0
- Алжир: чемпионат мира, 2010, ничья – 0:0
- Саудовская Аравия: товарищеский матч, 1988, ничья – 1:1; товарищеский матч, 1998, ничья – 0:0
- Южная Корея: товарищеский матч, 2002, ничья – 1:1
🇬🇭 Ghana REMAIN as one of the five nations that England have NEVER beat:— Squawka (@Squawka) June 23, 2026
◉ Ghana
◎ Saudi Arabia
◎ Algeria
◎ Honduras
◎ South Korea
They’ve played Ghana and Saudi Arabia twice, and the other three teams once - drawing all of these games. 🙃 pic.twitter.com/fA0muurvLq
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