ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером

Римский «Лацио» официально объявил о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды.

«Клуб с радостью приветствует нового тренера и уверен, что его опыт, профессионализм и решимость помогут в достижении спортивных целей клуба», – говорится в заявлении на сайте «орлов».

Детали соглашения не разглашаются. Известный инсайдер Николо Скира сообщает, что римляне подписали с Гаттузо контракт по схеме 2+1 с годовой зарплатой 1,5 млн евро.

Предыдущим тренером «бьянконери» был Маурицио Сарри. С ним «Лацио» занял девятое место в прошлом сезоне Серии А.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, которую 48-летний специалист не смог вывести на ЧМ-2026. Также он работал в «Валенсии», «Милане», «Наполи» и «Марселе».