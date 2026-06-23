ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером
Дженнаро подписал с римлянами двухлетний контракт
Римский «Лацио» официально объявил о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды.
«Клуб с радостью приветствует нового тренера и уверен, что его опыт, профессионализм и решимость помогут в достижении спортивных целей клуба», – говорится в заявлении на сайте «орлов».
Детали соглашения не разглашаются. Известный инсайдер Николо Скира сообщает, что римляне подписали с Гаттузо контракт по схеме 2+1 с годовой зарплатой 1,5 млн евро.
Предыдущим тренером «бьянконери» был Маурицио Сарри. С ним «Лацио» занял девятое место в прошлом сезоне Серии А.
Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, которую 48-летний специалист не смог вывести на ЧМ-2026. Также он работал в «Валенсии», «Милане», «Наполи» и «Марселе».
Benvenuto, Mister 🤝🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/n9P3dkIYuP— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 23, 2026
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