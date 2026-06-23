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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером
Италия
23 июня 2026, 15:56 |
315
2

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером

Дженнаро подписал с римлянами двухлетний контракт

23 июня 2026, 15:56 |
315
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио объявил о назначении Гаттузо главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо
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Римский «Лацио» официально объявил о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды.

«Клуб с радостью приветствует нового тренера и уверен, что его опыт, профессионализм и решимость помогут в достижении спортивных целей клуба», – говорится в заявлении на сайте «орлов».

Детали соглашения не разглашаются. Известный инсайдер Николо Скира сообщает, что римляне подписали с Гаттузо контракт по схеме 2+1 с годовой зарплатой 1,5 млн евро.

Предыдущим тренером «бьянконери» был Маурицио Сарри. С ним «Лацио» занял девятое место в прошлом сезоне Серии А.

Последним местом работы Гаттузо была сборная Италии, которую 48-летний специалист не смог вывести на ЧМ-2026. Также он работал в «Валенсии», «Милане», «Наполи» и «Марселе».

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Дженнаро Гаттузо Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: ФК Лацио
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Комментарии 2
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Тренер-фізкультурник 
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+1
Якесь божевілля...Скільки ще команд має "опустити", щоб зрозуміли, що він взагалі не тренер. У нас в чемпіонаті Греції навіть провалився...Ще б Златана тренером поставили б. 
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+1
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