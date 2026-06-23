Итальянский журналист – о звезде сборной Украины: «Кто его возьмет?»

Итальянский журналист Уго Трани поделился мнением по поводу ситуации с будущим украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик? Кто его возьмет? «Рома» с удовольствием отдаст его в аренду, поскольку сейчас есть 90% вероятность, что клуб потерпит убытки, если продаст его», – заявил Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Трани раскрыл детали предложения из Испании по поводу Довбика.