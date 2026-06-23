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  4. Итальянский журналист – о звезде сборной Украины: «Кто его возьмет?»
Италия
23 июня 2026, 13:12 |
735
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Итальянский журналист – о звезде сборной Украины: «Кто его возьмет?»

Уго Трани высказался по поводу будущего Артема Довбика

23 июня 2026, 13:12 |
735
2 Comments
Итальянский журналист – о звезде сборной Украины: «Кто его возьмет?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянский журналист Уго Трани поделился мнением по поводу ситуации с будущим украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик? Кто его возьмет? «Рома» с удовольствием отдаст его в аренду, поскольку сейчас есть 90% вероятность, что клуб потерпит убытки, если продаст его», – заявил Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

В сезоне-2025/26 Довбик сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Трани раскрыл детали предложения из Испании по поводу Довбика.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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зірка?
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нарешті доперло журналістам
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