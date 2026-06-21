Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по Довбику
Италия
21 июня 2026, 17:17 | Обновлено 21 июня 2026, 17:18
1328
0

Итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по Довбику

Уго Трани – об интересе Бетиса к форварду сборной Украины

21 июня 2026, 17:17 | Обновлено 21 июня 2026, 17:18
1328
0
Итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Итальянский журналист Уго Трани прокомментировал слухи о возможном переходе украинского форварда римской «Ромы» Артемы Довбика в испанский «Бетис».

«Про новость о якобы 35 миллионах от «Бетиса» за дуэт Довбик-Анхелиньо. «Рома» дала понять, что отдаст их даже за 30 миллионов, если кто-нибудь предложит такие деньги. На самом деле, «Бетис» предложил нескольких игроков, которые являются неприемлемыми вариантами для сегодняшней «Ромы», не говоря уже о завтрашней.

Испанцы хотят обменяться игроками, но денег никогда не предлагали. Тем более что «Бетис» – один из клубов, которые находятся в тяжелом финансовом положении», – заявил Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

Ранее бывший итальянский футболист Массимо Агостини назвал Довбика сильным игроком.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило об уходе легионера
Гарет БЭЙЛ: «Надеюсь, Моуриньо сможет успокоить игроков Реала»
Ман Сити нашёл замену Силве в сборной Германии
чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Серия A трансферы Рома Рим Бетис Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21 июня 2026, 11:22 7
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги

Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»

БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Футбол | 21 июня 2026, 15:26 11
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»

Специалист раскритиковал паузы на водопой

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21.06.2026, 10:15
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Футбол | 21.06.2026, 16:08
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Де Дзерби хочет переманить в Тоттенхэм звезду Ливерпуля
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21.06.2026, 10:05
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 34
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 3
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем