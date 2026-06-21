Итальянский журналист раскрыл детали предложения из Испании по Довбику

Итальянский журналист Уго Трани прокомментировал слухи о возможном переходе украинского форварда римской «Ромы» Артемы Довбика в испанский «Бетис».

«Про новость о якобы 35 миллионах от «Бетиса» за дуэт Довбик-Анхелиньо. «Рома» дала понять, что отдаст их даже за 30 миллионов, если кто-нибудь предложит такие деньги. На самом деле, «Бетис» предложил нескольких игроков, которые являются неприемлемыми вариантами для сегодняшней «Ромы», не говоря уже о завтрашней.

Испанцы хотят обменяться игроками, но денег никогда не предлагали. Тем более что «Бетис» – один из клубов, которые находятся в тяжелом финансовом положении», – заявил Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

Ранее бывший итальянский футболист Массимо Агостини назвал Довбика сильным игроком.