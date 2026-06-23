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Чемпионат мира
Португалия
23.06.2026 20:00 – FT 5 : 0
Узбекистан
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:00 | Обновлено 23 июня 2026, 22:25
2778
28

Голевой инстинкт не стареет. Португалия разгромила Узбекистан

Дубль Роналду помог добыть уверенную победу

23 июня 2026, 22:00 | Обновлено 23 июня 2026, 22:25
2778
28 Comments
Голевой инстинкт не стареет. Португалия разгромила Узбекистан
Seleções de Portugal
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Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии играла против Узбекистана. Уже с первых минут стало понятно, что команде Фабио Каннаваро придется очень тяжело. Португальцы после потери очков в матче с ДР Конго вышли максимально заряженными и сразу начали создавать моменты.

В дебюте хорошие шансы были у Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду, а уже на 6-й минуте давление фаворита принесло результат. Роналду получил передачу в штрафной площади и в одно касание пробил мимо вратаря, открыв счет в матче.

Португалия не стала сбавлять обороты и вскоре удвоила преимущество. На 16-й минуте Нуну Мендеш прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку. Этот розыгрыш наверняка удивил всех, кроме самих португальцев: Роналду был готов исполнить стандарт, вратарь тоже, похоже, ждал удара именно от Криштиану, но в итоге пробил Мендеш - точно во вратарский угол. Нематов спасти Узбекистан не сумел.

В середине первого тайма после паузы на воду узбекистанцы заметно оживились. Команда попыталась выше подниматься, активнее работать с мячом и наконец-то начала отвечать своими атаками. На 29-й минуте Ганиев великолепным ударом в верхний угол сократил отставание, но радость Узбекистана оказалась преждевременной. После видеопросмотра марокканский арбитр отменил гол из-за нарушения правил против Жоау Канселу несколькими секундами ранее.

После этого Португалия снова вернула себе контроль над игрой. На 39-й минуте Роналду получил передачу от Бруну Фернандеша, вышел один на один с вратарем и хладнокровно пробил в дальний угол. Первый тайм завершился со счетом 3:0, хотя у Португалии были и другие возможности - в частности у Роналду и Жоау Феликса.

После перерыва картина на поле почти не изменилась. Португалия продолжала доминировать и искать новые шансы. Отличный момент снова был у Роналду: после передачи Бруну Фернандеша он оказался перед вратарем, но Нематов успел сократить угол и перевел удар Криштиану на угловой.

Именно после этого углового португальцы забили четвертый мяч. Бруну Фернандеш нестандартно прострелил низом на ближнюю штангу, после чего в штрафной началась суматоха. Сначала Хусанов срезал мяч в сторону своих ворот, а Нематов, пытаясь исправить ситуацию, только помог мячу пересечь линию.

В концовке встречи Португалия продолжила атаковать. Свежие игроки добавили скорости и вариативности, а окончательный счет установил Рафаэл Леау. Вингер получил мяч в штрафной площади и красивым ударом примерно с 15 метров отправил его в девятку.

Португалия провела очень сильный матч и заслуженно добыла разгромную победу. Узбекистан так и не сумел полноценно проявить себя ни в атаке, ни в обороне, получив болезненную оплеуху от одного из фаворитов турнира.

Чемпионат мира. Группа K. 2-й тур.

Португалия – Узбекистан – 5:0

Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (АГ), Леау, 87.

Предупреждения: Хамробеков, 14 - Вейга, 67.

Португалия: Кошта, Канселу (Семеду, 46), Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш (Силва, 76), Витинья (Леау, 83), Феликс (Тринкау, 63), Фернандеш, Нету (Консейсау, 46), Роналду.

Запасные: Арауху, Гедеш, Далот, Консейсау, Леау, Невеш, Нунеш, Рамос, Са, Кошта, Семеду, Силва, Силва, Тринкау, Инасиу.

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев (Алиджанов, 46), Файзуллаев (Сергеев, 73), Хамробеков (Мозговой, 46), Шомуродов.

Запасные: Алиджанов, Амонов, Ергашев, Есанов, Эшмурадов, Жиянов, Мозговой, Сайфиев, Сергеев, Улмасалиев, Урозов, Урунов, Хамдамов, Юсупов, Искандеров.

Стадион: NRG Стэдиум (Хьюстон)

Арбитр: Джалал Джайед (Марокко)

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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 28
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The Iconic "Siiiiii"
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+2
Роналду должен войти в топ 5 форвардов этого турнира. 
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0
Не рівень ЧС команда авжеж. Португези  і Рон у свою чергу реабілітуватись, але іншого і не очікував 
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-2
Дєд-дуплет   Кріш був чудовий. Зіграти повний матч без заміни, величезний обсяг роботи без м'яча і в такому віці - це супер
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-3
Бедные узбеки попали под каток на фоне критики португальской селесао
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Якісний матч. Були ще моменти!!! 
Великий Роналду!!!! Його бажання грати і забивати вистачить на 10 молодих 
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Осталось покарать Колумбию за алкоголь на игре с узбеками.
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-5
там узбеки так грали на рівні другої ліги України 
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-10
Показать Скрыть 2 ответа
Чудово🎉
Вітання всім, хто вболівав за Португалію🇵🇹🥳🥳
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-10
Роналду топ, а вы все клоуны.
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-10
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Интересно сколько этим туристам забил бы Месси 
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-21
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Надіюсь всі хейтери закриють свої роти в сторону Роналду. Ніколи не підтримував його, але завжди буд противником видуманої похвали Мессі. Але остання критика старого взагалі неадекватна 
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-29
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