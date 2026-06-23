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Чемпионат мира
Португалия
23.06.2026 20:00 - : -
Узбекистан
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Чемпионат мира
23 июня 2026, 11:45 |
60
0

Португалия – Узбекистан. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира

23 июня 2026, 11:45 |
60
0
Португалия – Узбекистан. Текстовая трансляция
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23 июня в 20:00 сборная Португалии сыграет против Узбекистана в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Португальцы подходят к встрече в статусе очевидного фаворита, но после первого тура вопросов к команде стало заметно больше. Ничья с ДР Конго 1:1 стала одной из сенсаций старта турнира, поэтому теперь права на ошибку у Португалии практически нет. Потеря очков во втором матче может серьезно осложнить борьбу за выход из группы.

Узбекистан тоже оказался в непростой ситуации. Команда уступила Колумбии со счетом 1:3 и теперь вынуждена играть смелее, ведь отступать уже некуда. Узбеки понимают, что даже одно очко против фаворита может вернуть интригу и оставить шансы перед заключительным туром.

Нас ждет матч, в котором Португалия будет обязана давить и доказывать свой класс, а Узбекистан попробует воспользоваться нервозностью соперника и зацепиться за результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Узбекистан, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Португалия
23 июня 2026 -
20:00
Узбекистан
Узбекистан не забьет 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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