23 июня в 20:00 сборная Португалии сыграет против Узбекистана в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Португальцы подходят к встрече в статусе очевидного фаворита, но после первого тура вопросов к команде стало заметно больше. Ничья с ДР Конго 1:1 стала одной из сенсаций старта турнира, поэтому теперь права на ошибку у Португалии практически нет. Потеря очков во втором матче может серьезно осложнить борьбу за выход из группы.

Узбекистан тоже оказался в непростой ситуации. Команда уступила Колумбии со счетом 1:3 и теперь вынуждена играть смелее, ведь отступать уже некуда. Узбеки понимают, что даже одно очко против фаворита может вернуть интригу и оставить шансы перед заключительным туром.

Нас ждет матч, в котором Португалия будет обязана давить и доказывать свой класс, а Узбекистан попробует воспользоваться нервозностью соперника и зацепиться за результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Узбекистан, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.