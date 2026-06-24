Роберто МАРТИНЕС: «Роналду и Месси изменили футбол и сделали его лучше»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес провел пресс-конференцию после победы над Узбекистаном (5:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026:

– Португалия снова забила рано, как и в матче против ДР Конго, но на этот раз не расслабилась. Это главное, что вы выносите из этой игры?

– Да, прежде всего – контроль эмоций. В первом матче мы забили и потеряли контроль над тем, что хотели делать. Потеряли дисциплину позиций. Сегодня игроки очень хорошо использовали уроки той игры. Мы сохраняли интенсивность до перерыва, сохраняли ясность, понимали, что нужно делать, доходили до последней трети и продолжили в том же духе после перерыва. Очень важно, что пять игроков, вышедших на поле, сохранили тактическую дисциплину. Это многое меняет. Но главное – именно контроль эмоций после первого забитого гола.

– Сегодня было видно много работы: вариативность атаки, стандарты, качество игры. Как удалось за несколько дней так много изменить?

– Это работа не нескольких дней, а последних 41 матчей. В последние дни мы просто выровняли идеи и сфокусировались на том, что важно прямо сейчас. Стандарты тоже не появились за два дня. В последних матчах у нас уже были моменты после стандартов, просто они не заканчивались голами. Эти дни были очень важны психологически. Группа стала ответственнее, закрылась от внешнего шума, раздевалка стала сильнее и сплоченнее.

Тактически эта команда всегда имела гибкость и индивидуальное качество. Сегодня это проявилось. Нам помог второй гол, помог и отмененный гол Узбекистана. Но главное – мы очень быстро выучили уроки первого матча.

– Криштиану Роналду забил два гола и стал лучшим игроком матча. Как оцените его выступление? И нормально ли, что этот чемпионат мира уже воспринимают как новое сравнение Роналду и Месси?

– Криштиану и Месси – игроки, которые изменили футбол и сделали его лучше. Их соперничество помогало им постоянно расти. Если говорить о Криштиану, есть две стороны. Первая – икона, футболист, который играет уже на шестом чемпионате мира. Вторая – капитан сборной Португалии сейчас: человек, который показывает, что значит играть за национальную команду. Он каждый день старается становиться лучше, работает на тренировках и имеет невероятное влияние в раздевалке.

Сегодня это были не только два гола. Это его позиции, моменты, открывание пространства для партнеров, дисциплина в атакующей структуре. У нас есть идея игры: контроль мяча, риск, создание численного преимущества. Но тебе нужен игрок, который завершает, который находится в штрафной и раскрывает оборону. Я очень рад за него. Он заслужил это. Но я уже знаю: он сейчас думает о восстановлении и следующем матче. Именно эта простота делает его уникальным.

– Игроки побежали праздновать к Остину Макфи после гола со стандарта. Насколько важна его работа?

– Игроки прекрасно понимают его работу. Для Остина стандарты – это одержимость. Он показывает команде, что стандарты – это реальная возможность забивать. Это трудная и иногда скучная работа. Она требует концентрации, повторений, фокуса. Но сегодня было видно, насколько мы опасны: не только два гола, но и почти каждый стандарт создавал угрозу. Это синхронизация и коллективная идея. Я очень рад, что игроки так отреагировали на его работу.

– Криштиану назвал неделю после матча с ДР Конго тяжелой и темной. Как он вел себя как капитан? И планировали ли вы, что он сыграет 90 минут?

– Неделя была тяжелой, потому что мы не получили результат, ради которого работали. Было много шума: несправедливого, злонамеренного, с фековыми новостями. Но был и другой шум – поддержка. Португальцы, которые любят сборную, дали нам много силы. Сборная – это еще и урок жизни. Не все бывает легко. Иногда нужны смелость, характер и способность подняться. Криштиану был образцовым капитаном. Он сфокусировался на том, что мы можем контролировать, и использовал свой опыт.

Что касается игрового времени, Криштиану свеж. В клубе он играет много, у него был сезон с большим количеством минут. Управление им идет матч за матчем, тренировка за тренировкой. Сегодня его позиция была проблемой для Узбекистана, и мы должны были это использовать.

– Вы говорили о злости после первого матча. Как превратить такую злость в позитив?

– Злость появляется, когда понимаешь: мы сами потеряли три очка. В первом матче мы хорошо играли 20 минут, а потом полностью потеряли контроль. Соперник не изменил игру – это мы сами перестали следовать нашему плану. В командном спорте нужна ясность. Мы рационально проанализировали, почему это произошло, и нашли решения. На чемпионате мира эмоции всегда будут частью игры. Но нам нужно уметь их контролировать. Сегодня мы это сделали.

– Многие могут сказать, что забить пять голов Узбекистану легко. Как вы оцениваете соперника? И что думаете о Колумбии?

– Я очень уважаю работу Фабио Каннаваро с Узбекистаном. Это хорошо организованная команда с сильной оборонительной структурой. Сегодня мы смогли остановить их угрозу с мячом, и это усложнило им задачу. Узбекистан хорошо подготовлен, структурирован, у них есть капитан, который является ориентиром в атаке. Это конкурентная команда.

Колумбия – другое испытание. Там много индивидуального таланта, игроки выступают в сильных европейских клубах и находятся в хорошей форме. Все знают, что Колумбия любит такие турниры. Нас ждет большой матч в Майами.

– Криштиану был эмоционален, когда уходил с поля, и сказал в камеру что-то вроде: «Я вернулся». Вы когда-нибудь видели в нем сомнения?

– Криштиану – человек, он имеет право на эмоции. Но самое впечатляющее в нем – ответ на любые эмоции. Что бы он ни чувствовал, на следующий день он возвращается на тренировочное поле, работает и требует от себя. Именно этот профессионализм дал ему такое долголетие. Все могут высказывать мнения о нем, но лучшая оценка карьеры в футболе – это долголетие.

Я спрашивал его недавно: это генетика или работа? Думаю, и то, и другое. Но я никогда не работал с игроком, который после любого события на следующий день остается самым голодным к улучшению. Это качество я хотел бы передать каждому молодому игроку.

– Можно ли сказать, что трудности после первого матча сделали команду более готовой к решающим моментам?

– Да. В турнирах такого уровня часто не побеждает тот, у кого вообще нет трудностей. Часто дальше всех проходит команда, которая сталкивается с проблемами и умеет их преодолеть. Этот чемпионат мира особенно сложный: восемь матчей, больше команд, длинный путь. Могу сказать, что наша раздевалка сейчас лучше подготовлена после этих трудных дней, чем была до турнира. Это был важный процесс. Мы восстановимся, уважаем Колумбию и отдадим все в следующем матче.

– Критика после ничьей была почти беспрецедентной. Как не пустить этот шум в раздевалку? Приходится ли больше работать с психологией?

– Это справедливый вопрос. Часть шума была выдуманной – в эпоху соцсетей такое бывает. В неопытной раздевалке это могло бы сломать команду. Но я увидел обратное: ответственную, опытную группу, которая взяла ситуацию под контроль и сфокусировалась только на том, что может контролировать. Был и позитивный шум – огромная поддержка от людей, от которых мы, возможно, даже не ожидали этого. Многие португальцы, в том числе за границей, писали, что для них значит сборная.

Мы сфокусировались именно на этой поддержке, а не на злонамеренном шуме. Опытные игроки успокоили группу, добавили единства и помогли сосредоточиться на работе. Сегодня это было видно. Тактически мы были идеальны, а дисциплина и исполнение плана на протяжении всего матча были фантастическими.

– Полузащита выглядела гораздо лучше, чем против ДР Конго. Что изменилось?

– Нам нужны все части команды. У нас очень качественная полузащита, способная рисковать и играть через центр. Но ей также нужны скорость флангов и игроки, которые завершают атаки. В первом матче после раннего гола мы потеряли дисциплину позиций. Слишком много игроков было рядом с мячом, владение потеряло смысл, мы дали сопернику возможность перегруппироваться и контратаковать.

Потом мы начали играть больше сердцем, чем головой. Сегодня мы не позволили сердцу вести голову. Мы были дисциплинированы, занимали правильные позиции и правильные пространства. Когда это происходит, мы можем управлять игрой так, как хотим.

Видеообзор матча Португалия – Узбекистан (5:0)