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  4. РОНАЛДУ: Встреча с Месси? Не знаю, имеет ли смысл отвечать, важнее – группа
Чемпионат мира
24 июня 2026, 02:51 |
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РОНАЛДУ: Встреча с Месси? Не знаю, имеет ли смысл отвечать, важнее – группа

Флеш-интервью Криштиану после разгромной победы Португалии над Узбекистаном

24 июня 2026, 02:51 |
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РОНАЛДУ: Встреча с Месси? Не знаю, имеет ли смысл отвечать, важнее – группа
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Легендарный форвард и лучший игрок матча ЧМ-2026 Португалия – Узбекистан Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу португальской команды со счетом 5:0:

– Криштиану, у нас два вопроса. Вы недавно приобрели часть LiveMode, так что технически вы теперь наш начальник. Когда можно обсудить повышение зарплаты? А если без повышения – можно ли получить служебную машину? Любую из ваших.

– Хорошее чувство юмора. Мне нравится. Сегодня день, когда можно шутить. После прошлого матча было не до этого. Сегодня – другое дело.

– Можно ли представить дуэль Криштиану Роналду против Лионеля Месси как финальный большой эпизод ваших невероятных карьер? Что скажете о возможной встрече с Месси?

– Не знаю, имеет ли смысл отвечать, потому что сейчас важнее говорить о группе. Мы готовы к тому, что ждет дальше. Впереди тяжелый матч, и нужно думать о команде. Неделя была тяжелой. Критики было много – в адрес команды, в мой адрес, в адрес тренера. Но так бывает. Когда что-то идет не так, нас критикуют. Главное, что мы знали: мы в хорошем положении. И когда Португалия забивает пять голов, это не случайность. Я очень доволен. Теперь нужно отдохнуть и продолжать.

– Месси забил, Мбаппе, Холанд, а вы продолжаете показывать, что вы...

– [Отварачивается и обращается к другому журналисту]. Можешь задать вопрос. Но зависит от вопроса, иначе я не отвечу.

– Этот чемпионат мира – турнир звезд. Уже проявили себя Месси, Мбаппе, Холанд. И, как вы сказали, не хватало Криштиану. Сегодня Криштиану показал, что он тоже здесь. Португалия и Криштиану на месте?

– Я всегда прихожу. Рано или поздно я там. Мне нужно просто продолжать делать свою работу. Я очень верю в то, что делаю. Верю, что Бог помогает тем, кто работает. Вся моя карьера была такой, и я не собираюсь ничего менять. Но главное для меня – команда. Быть вместе с ней, быть вместе с нашими семьями. Это то, что мы можем контролировать. Все, что приходит извне, мы контролировать не можем. Когда мы играем плохо или не выигрываем, нас всегда атакуют – особенно меня. Но я к этому привык и продолжаю идти дальше.

Видеообзор матча Португалия – Узбекистан (5:0) с дублем Роналду

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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